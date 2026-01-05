Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos.

Durante el acto de juramento, Rodríguez hizo referencia directa a la situación de los detenidos. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, afirmó. También señaló: “Vengo con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”.