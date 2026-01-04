Video: primeras imágenes de Nicolás Maduro detenido en las oficinas de la DEA en Nueva York

Embed - Imágenes del traslado de Nicolás Maduro capturadas por medios norteamericanos

Tras ello, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó un video del propio Nicolás Maduro caminando esposado por los pasillos de las oficinas de la DEA en Nueva York.

La publicación fue acompañada por la leyenda: "Arrestado". En el video, Maduro parece decirle a alguien: “Feliz Año Nuevo”.

Embed - Primeras imágenes de Nicolás Maduro detenido en las oficinas de la DEA

El futuro de Nicolás Maduro en Estados Unidos y lejos de Venezuela

En las próximas horas podrían conocerse más detalles sobre las declaraciones de Nicolás Maduro durante el proceso judicial que lo tendrá como principal acusado.

Según la prensa local, se espera que el dictador venezolano enfrente cargos ante un tribunal federal de Manhattan la semana próxima.

Maduro capturado por la DEA Nicolás Maduro bajó del avión que aterrizó en Estados Unidos escoltado por efectivos de la DEA. Foto: Noticias Argentinas

Sea como sea, está claro que la dimensión mediática del caso será clave. Sobre todo durante el año en que se realizan las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Nicolas Maduro preso Nicolás Maduro tras haber sido capturado por fuerzas de los Estados Unidos.

En tanto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó que Maduro “ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado cargos formales contra Maduro en marzo de 2020 por su supuesto vínculo para favorecer el narcotráfico internacional.

nicolás maduro llegada en estados unidos Mientras caía la noche en Estados Unidos, las cámaras enfocaban la puerta del avión a la espera de la salida de Nicolás Maduro y su esposa. Foto: Sky News.

maduro nueva york El momento en que comenzó a bajar la comitiva del avión en el que viajaba Nicolás Maduro.

Además, el depuesto mandatario Nicolás Maduro habría integrado la conducción del “Cartel de los Soles”, una red conformada en la década del ’90 por altos funcionarios y militares venezolanos, implicados en el tráfico de drogas.