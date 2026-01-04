Nicolás Maduro fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde esperará ser juzgado por narcoterrorismo y otros crímenes, tras el operativo militar que lo capturó en Venezuela y lo llevó a los Estados Unidos por orden del presidente norteamericano, Donald Trump.
Video: primeras imágenes de Nicolás Maduro detenido en las oficinas de la DEA en Nueva York
El dictador venezolano Nicolás Maduro llegó Estados Unidos, donde fue procesado y trasladado a un centro de detención
El dictador venezolano, que llegó junto a su esposa en un avión Boeing 577 a Nueva York, fue enviado en helicóptero a Manhattan. En imágenes de video se pudo ver cómo una persona de ropa oscura y capucha subía a la aeronave. Otros dos helicópteros acompañaron el traslado.
Al aterrizar, fue escoltado hasta la prisión federal por una caravana de vehículos policiales.
Tras ello, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó un video del propio Nicolás Maduro caminando esposado por los pasillos de las oficinas de la DEA en Nueva York.
La publicación fue acompañada por la leyenda: "Arrestado". En el video, Maduro parece decirle a alguien: “Feliz Año Nuevo”.
El futuro de Nicolás Maduro en Estados Unidos y lejos de Venezuela
En las próximas horas podrían conocerse más detalles sobre las declaraciones de Nicolás Maduro durante el proceso judicial que lo tendrá como principal acusado.
Según la prensa local, se espera que el dictador venezolano enfrente cargos ante un tribunal federal de Manhattan la semana próxima.
Sea como sea, está claro que la dimensión mediática del caso será clave. Sobre todo durante el año en que se realizan las elecciones de medio término en los Estados Unidos.
En tanto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó que Maduro “ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado cargos formales contra Maduro en marzo de 2020 por su supuesto vínculo para favorecer el narcotráfico internacional.
Además, el depuesto mandatario Nicolás Maduro habría integrado la conducción del “Cartel de los Soles”, una red conformada en la década del ’90 por altos funcionarios y militares venezolanos, implicados en el tráfico de drogas.