Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima hablaron del clásico en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La palabra de los jugadores de Independiente Rivadavia

El colombiano Sebastián Villa -el capitán del Azul-, afirmó: "Obviamente que este partido es muy importante no sólo para el club, sino para la provincia, tomamos estos partidos como finales, después tenemos un encuentro por la Copa Libertadores que es muy importante para nosotros. Desde hace dos años que tomamos loa partidos así, por eso estamos donde estamos, creo que la hinchada está muy contenta y agradecida por lo que estamos haciendo, nosotros estamos contentos con lo que hacen ellos y lo vamos a afrontar de la mejor manera".

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Studer dijo: "Los clásicos son partidos muy importantes para todos, para la institución, para todos, cada uno sabe de qué se trata. Hay que saber que son tres puntos y que ojalá queden para nosotros (sonríe). Que la gente sepa que nos vamos a matar por el triunfo".

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Las voces de los futbolistas de Gimnasia y Esgrima

El capitán mensana, Diego Mondino, señaló: "La verdad que es un partido para nosotros importante, estamos en una etapa muy positiva como equipo creciendo, creo que nos encuentra en un momento muy bueno, así que trataremos con nuestras armas de conseguir un resultado positivo. Tenemos que seguir creciendo".

El volante del Lobo Fermín Antonini expresó: "Ahiero a lo que dijeron los chicos y el señor Ulpiano Suarez, hay que tomar el mensaje de la tranquilidad, que es un partido especial para todos, que lo vivamos con mucha alegría porque tanto para nosotros como para todo Mendoza va a ser algo muy lindo y tratar de entender que es un partido más que todos queremos ganar obviamente, pero que más allá de eso hay que tomarlo con mucha tranquilidad".