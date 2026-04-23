La Lepra y el Lobo anticiparán el clásico del domingo en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Para la Ciudad de Mendoza es histórico que sus dos equipos emblemáticos se enfrenten en la máxima categoría del fútbol argentino y tanto los dirigentes, como las autoridades y los encargados de seguridad han trabajado con el objetivo de que sea una gran fiesta, más allá de la rivalidad deportiva.

mondino -gimnsaia y esgrima. Mondino es el capitán del Lobo.

El encuentro será a las 18 en el segundo piso de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y además de presentar el encuentro entre los dos grandes clubes del Parque General San Martín tiene como objetivo transmitir un mensaje claro a toda la comunidad: el partido se puede vivir con intensidad, con identidad y con pasión, pero también con respeto, convivencia y paz social.

El clásico del fútbol mendocino vuelve después de más de 3 años

El clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se jugará el domingo 26 de abril, a partir de las 15, en el estadio Bautista Gargantini.

Será una nueva edición del Superclásico de la Provincia, y de la Ciudad, que no se disputa desde la temporada 2022 cuando ambos estaban en la Primera Nacional.

Pero además, será el primer clásico entre Azules y Blanquinegros en Primera División después de 44 años de que se hayan enfrentado en el Nacional de 1982.