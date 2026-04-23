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La Lepra y el Lobo anticiparán el clásico del domingo en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza ha organizado una conferencia de prensa con el intendente Ulpiano Suarez junto a jugadores de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, en la previa del clásico del domingo.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra y el Lobo esperan el clásico.

La Lepra y el Lobo esperan el clásico.

La Ciudad de Mendoza ha organizado para este viernes una conferencia de prensa que contará con la presencia el intendente Ulpiano Suarez junto a jugadores de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, en la previa del clásico que disputarán este domingo.

Estarán presentes el capitán Sebastián Villa y Sheyko Studer, por parte de la Lepra, y Diego Mondino y Fermín Antonini por parte del Lobo, junto con autoridades de ambos clubes.

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Villa, capit&aacute;n de Independiente Rivadavia, estar&aacute; en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Villa, capitán de Independiente Rivadavia, estará en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Para la Ciudad de Mendoza es histórico que sus dos equipos emblemáticos se enfrenten en la máxima categoría del fútbol argentino y tanto los dirigentes, como las autoridades y los encargados de seguridad han trabajado con el objetivo de que sea una gran fiesta, más allá de la rivalidad deportiva.

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Mondino es el capit&aacute;n del Lobo.

Mondino es el capitán del Lobo.

El encuentro será a las 18 en el segundo piso de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y además de presentar el encuentro entre los dos grandes clubes del Parque General San Martín tiene como objetivo transmitir un mensaje claro a toda la comunidad: el partido se puede vivir con intensidad, con identidad y con pasión, pero también con respeto, convivencia y paz social.

El clásico del fútbol mendocino vuelve después de más de 3 años

El clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se jugará el domingo 26 de abril, a partir de las 15, en el estadio Bautista Gargantini.

Será una nueva edición del Superclásico de la Provincia, y de la Ciudad, que no se disputa desde la temporada 2022 cuando ambos estaban en la Primera Nacional.

Pero además, será el primer clásico entre Azules y Blanquinegros en Primera División después de 44 años de que se hayan enfrentado en el Nacional de 1982.

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