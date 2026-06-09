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¡Una belleza!

La casa prefabricada de 37 m2 que cuesta menos de $12.000.000 y se arma en minutos

Las nuevas casas prefabricadas prometen un montaje exprés, bajo costo y múltiples usos, aunque también presentan limitaciones

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Las casas modulares, prefabricadas, van ganando terreno en la consideración de la gente. Foto: Mercado Libre 

Las casas modulares, prefabricadas, van ganando terreno en la consideración de la gente. Foto: Mercado Libre 

La dificultad para acceder a la casa propia es un problema que atraviesa al mundo. Pero en ese contexto, una nueva generación de casas prefabricadas capta la atención de la gente por una combinación que hasta hace poco parecía difícil de lograr: precios accesibles y tiempos de instalación muy reducidos.

Según sus desarrolladores, algunos modelos de estas casas, por ejemplo el de 37 m2, pueden adquirirse por menos de $12.000.000 ($309.244 el m2) y quedar montados en minutos. La clave está en que gran parte de la estructura llega previamente ensamblada, lo que minimiza los trabajos necesarios en el lugar donde será finalmente instalada.

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Las casas prefabricadas chinas llamaron la atenci&oacute;n de miles en Mendoza y todo el pa&iacute;s. Foto: archivo&nbsp;

Las casas prefabricadas chinas llamaron la atención de miles en Mendoza y todo el país. Foto: archivo

Estas casas incluyen elementos esenciales para funcionar, como instalaciones eléctricas preparadas de fábrica, y están diseñadas para colocarse sobre una superficie estable. Además, existen variantes con diferentes distribuciones internas, adaptadas tanto para uso residencial como para oficinas, espacios de trabajo, locales comerciales o áreas para huéspedes.

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Las opciones disponibles. Foto: Mercado Libre&nbsp;

Las opciones disponibles. Foto: Mercado Libre

Nuevas casas prefabricadas: ventajas y desafíos de una tendencia que crece

Está claro que el atractivo principal de estas construcciones pasa por dos factores: el costo y la rapidez. En un escenario donde el acceso al crédito hipotecario sigue siendo muy complejo para la mayor parte de la población, las casas prefabricadas aparecen como una alternativa que requiere una inversión inicial considerablemente menor que la que exige una vivienda tradicional.

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Las casas chinas vienen plegadas y su instalaci&oacute;n se logran en muy poco tiempo, tan solo un par de horas. Foto: archivo&nbsp;

Las casas chinas vienen plegadas y su instalación se logran en muy poco tiempo, tan solo un par de horas. Foto: archivo

A esto se suma la posibilidad de instalarlas en muy poco tiempo y su capacidad para resistir fuertes sismos de hasta grado 8 e intensos vientos, según las especificaciones difundidas sobre estos modelos.

Sin embargo, también existen aspectos que hay que tener en cuenta. Aunque los materiales utilizados son resistentes, sus estructuras no ofrecen el mismo nivel de robustez ni la misma durabilidad que una construcción convencional de mampostería.

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Las casas prefabricadas, una opci&oacute;n latente en Argentina ante la falta de cr&eacute;dito hipotecario. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Las casas prefabricadas, una opción latente en Argentina ante la falta de crédito hipotecario. Imagen ilustrativa.

Otro requisito fundamental, clave, es contar previamente con un terreno donde emplazar la vivienda. Además, algunos municipios todavía no contemplan este tipo de soluciones dentro de sus normativas habitacionales, lo que puede generar obstáculos administrativos, a la espera de que toda Argentina quede incluida en breve.

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La personalizaci&oacute;n de las casas. Foto: Mercado Libre&nbsp;

La personalización de las casas. Foto: Mercado Libre

La superficie disponible también suele ser reducida. En muchos casos, estas casas no superan los 37 metros cuadrados, aunque también se consiguen de 56 y 74. Y presentan limitaciones en cuanto a la personalización exterior e interior, ya que parten de diseños predeterminados. Pero tener la casa propia por menos de $12.000.000 no deja de ser una gran opción hoy por hoy, ¿o no?

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