La casa prefabricada de 37 m2 que cuesta menos de $12.000.000 y se arma en minutos

casa pre Las opciones disponibles. Foto: Mercado Libre

Nuevas casas prefabricadas: ventajas y desafíos de una tendencia que crece

Está claro que el atractivo principal de estas construcciones pasa por dos factores: el costo y la rapidez. En un escenario donde el acceso al crédito hipotecario sigue siendo muy complejo para la mayor parte de la población, las casas prefabricadas aparecen como una alternativa que requiere una inversión inicial considerablemente menor que la que exige una vivienda tradicional.

Casas chinas plegadas Las casas chinas vienen plegadas y su instalación se logran en muy poco tiempo, tan solo un par de horas. Foto: archivo

A esto se suma la posibilidad de instalarlas en muy poco tiempo y su capacidad para resistir fuertes sismos de hasta grado 8 e intensos vientos, según las especificaciones difundidas sobre estos modelos.

Sin embargo, también existen aspectos que hay que tener en cuenta. Aunque los materiales utilizados son resistentes, sus estructuras no ofrecen el mismo nivel de robustez ni la misma durabilidad que una construcción convencional de mampostería.

casas prefabricadas.jpg Las casas prefabricadas, una opción latente en Argentina ante la falta de crédito hipotecario. Imagen ilustrativa.

Otro requisito fundamental, clave, es contar previamente con un terreno donde emplazar la vivienda. Además, algunos municipios todavía no contemplan este tipo de soluciones dentro de sus normativas habitacionales, lo que puede generar obstáculos administrativos, a la espera de que toda Argentina quede incluida en breve.

baño La personalización de las casas. Foto: Mercado Libre

La superficie disponible también suele ser reducida. En muchos casos, estas casas no superan los 37 metros cuadrados, aunque también se consiguen de 56 y 74. Y presentan limitaciones en cuanto a la personalización exterior e interior, ya que parten de diseños predeterminados. Pero tener la casa propia por menos de $12.000.000 no deja de ser una gran opción hoy por hoy, ¿o no?