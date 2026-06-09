La casa prefabricada de 37 m2 que cuesta menos de $12.000.000 y se arma en minutos

La dificultad para acceder a la casa propia es un problema que atraviesa al mundo. Pero en ese contexto, una nueva generación de casas prefabricadas capta la atención de la gente por una combinación que hasta hace poco parecía difícil de lograr: precios accesibles y tiempos de instalación muy reducidos.
Según sus desarrolladores, algunos modelos de estas casas, por ejemplo el de 37 m2, pueden adquirirse por menos de $12.000.000 ($309.244 el m2) y quedar montados en minutos. La clave está en que gran parte de la estructura llega previamente ensamblada, lo que minimiza los trabajos necesarios en el lugar donde será finalmente instalada.
Estas casas incluyen elementos esenciales para funcionar, como instalaciones eléctricas preparadas de fábrica, y están diseñadas para colocarse sobre una superficie estable. Además, existen variantes con diferentes distribuciones internas, adaptadas tanto para uso residencial como para oficinas, espacios de trabajo, locales comerciales o áreas para huéspedes.
Nuevas casas prefabricadas: ventajas y desafíos de una tendencia que crece
Está claro que el atractivo principal de estas construcciones pasa por dos factores: el costo y la rapidez. En un escenario donde el acceso al crédito hipotecario sigue siendo muy complejo para la mayor parte de la población, las casas prefabricadas aparecen como una alternativa que requiere una inversión inicial considerablemente menor que la que exige una vivienda tradicional.
A esto se suma la posibilidad de instalarlas en muy poco tiempo y su capacidad para resistir fuertes sismos de hasta grado 8 e intensos vientos, según las especificaciones difundidas sobre estos modelos.
Sin embargo, también existen aspectos que hay que tener en cuenta. Aunque los materiales utilizados son resistentes, sus estructuras no ofrecen el mismo nivel de robustez ni la misma durabilidad que una construcción convencional de mampostería.
Otro requisito fundamental, clave, es contar previamente con un terreno donde emplazar la vivienda. Además, algunos municipios todavía no contemplan este tipo de soluciones dentro de sus normativas habitacionales, lo que puede generar obstáculos administrativos, a la espera de que toda Argentina quede incluida en breve.
La superficie disponible también suele ser reducida. En muchos casos, estas casas no superan los 37 metros cuadrados, aunque también se consiguen de 56 y 74. Y presentan limitaciones en cuanto a la personalización exterior e interior, ya que parten de diseños predeterminados. Pero tener la casa propia por menos de $12.000.000 no deja de ser una gran opción hoy por hoy, ¿o no?