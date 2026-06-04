Ya comenzaron a venderse en Mendoza las casas chinas que se pueden armar en pocas horas

La opción más económica de estas casas chinas módulo de 6 m2 que parte desde los $5 millones. A partir de allí existen modelos de mayores dimensiones, como un monoambiente de 30 m2 que cuesta alrededor de $15 millones.

También se comercializa una casa de 2 habitaciones de 38,5 m2 cuyo valor ronda los $25 millones. Todas las unidades llegan equipadas con piso cementicio, sistema eléctrico instalado, aberturas de aluminio y los elementos necesarios para completar el armado.

Las casas se entregan plegadas y son los propios compradores quienes deben realizar el montaje. Según explicaron desde la empresa, el proceso es sencillo y permite que la estructura quede lista en un tiempo muy reducido en comparación con cualquier construcción tradicional.

Una alternativa frente al alto costo de construir

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Uno de los factores que explica el interés que generan estas viviendas es el elevado costo de la construcción convencional. Actualmente, levantar una casa desde cero puede demandar una inversión cercana a $1,5 millones por m2, además de varios meses de trabajo y la coordinación de trabajadores.

Las casas prefabricadas, en cambio, llegan prácticamente terminadas y sólo requieren una preparación mínima del lugar donde serán instaladas. Si se colocan sobre un terreno, es necesario contar con una base adecuada que garantice la estabilidad de la estructura.

Otra de las posibilidades es instalarlas sobre una construcción existente, como una ampliación en altura o un segundo piso. En esos casos se debe realizar previamente una estructura metálica capaz de soportar el peso del módulo.

La rapidez de montaje, los precios más accesibles y la posibilidad de sumar metros sin entrar en obra, aparecen como algunas de las razones que explican el furor que estas casas ya comenzaron a generar en Mendoza.