Netflix renovó su catálogo durante junio de 2026 con una amplia variedad de series, películas, documentales, realities y producciones originales. Entre los lanzamientos más esperados aparecen la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, la película argentina Risa y la cabina del viento y varios contenidos vinculados al Mundial de fútbol 2026.
Todos los estrenos de Netflix en junio de 2026: las series y películas que prometen arrasar
Netflix renueva su catálogo en junio de 2026 con series y películas destacadas, nuevas temporadas, documentales y estrenos para todos los gustos
La plataforma de Netflix apuesta este mes por dramas, thrillers, documentales musicales, comedias y producciones internacionales que buscan captar la atención de distintos públicos.
Las series más esperadas de Netflix en junio
Entre las novedades de junio sobresalen varias producciones originales y nuevas temporadas de títulos ya consolidados.
Uno de los estrenos más importantes es la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, que llegará el 25 de junio. En esta nueva entrega, Aang deberá profundizar su entrenamiento como Maestro Tierra mientras enfrenta nuevos desafíos políticos y militares.
También se suman nuevas temporadas y producciones como:
- Love is Blind: Argentina
- Rosario Tijeras
- The Rest is Football
- Oasis
- El testigo
- Michael Jackson: El veredicto
Películas que llegan a Netflix en junio
Las películas también ocupan un lugar central dentro de los estrenos del mes.
La producción argentina Risa y la cabina del viento aparece como uno de los lanzamientos más destacados. El film cuenta con las actuaciones de Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel.
Otras películas que se incorporan al catálogo son:
- México 86
- Turbulencia en la oficina
- Te encontraré
- Torrente Presidente
- Milky Subway
Documentales y especiales para ver en junio
Netflix también reforzó su catálogo documental con producciones relacionadas con la música, el deporte y casos policiales.
Entre los títulos más destacados aparecen:
- Michael Jackson: El veredicto
- El asesinato de Rachel Nickell
- The Rest is Football
Todos los estrenos destacados de Netflix en junio de 2026
3 de junio
- Michael Jackson: El veredicto
- Roast de gallos
- Risa y la cabina del viento
4 de junio
- Fans de tiempo completo
- Poldi
- El testigo
- El asesinato de Rachel Nickell
- ¡Ay, mamá!
5 de junio
- México 86
- Turbulencia en la oficina
10 de junio
- The Rest is Football
18 de junio
- Te encontraré
19 de junio
- Oasis
25 de junio
- Avatar: La leyenda de Aang (Temporada 2)
Próximamente
- Love is Blind: Argentina (Temporada 2)
- Rosario Tijeras (Temporada 5)
Con una programación marcada por el Mundial 2026, producciones argentinas y regresos muy esperados, Netflix busca mantenerse entre las plataformas más elegidas para maratonear durante junio.