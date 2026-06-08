Todos los estrenos de Netflix en junio de 2026: las series y películas que prometen arrasar

Las series más esperadas de Netflix en junio

Entre las novedades de junio sobresalen varias producciones originales y nuevas temporadas de títulos ya consolidados.

Uno de los estrenos más importantes es la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, que llegará el 25 de junio. En esta nueva entrega, Aang deberá profundizar su entrenamiento como Maestro Tierra mientras enfrenta nuevos desafíos políticos y militares.

También se suman nuevas temporadas y producciones como:

Love is Blind: Argentina

Rosario Tijeras

The Rest is Football

Oasis

El testigo

Michael Jackson: El veredicto

Películas que llegan a Netflix en junio

Las películas también ocupan un lugar central dentro de los estrenos del mes.

La producción argentina Risa y la cabina del viento aparece como uno de los lanzamientos más destacados. El film cuenta con las actuaciones de Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel.

Otras películas que se incorporan al catálogo son:

México 86

Turbulencia en la oficina

Te encontraré

Torrente Presidente

Milky Subway

turbulencia en la oficina (2)

Documentales y especiales para ver en junio

Netflix también reforzó su catálogo documental con producciones relacionadas con la música, el deporte y casos policiales.

Entre los títulos más destacados aparecen:

Michael Jackson: El veredicto

El asesinato de Rachel Nickell

The Rest is Football

Todos los estrenos destacados de Netflix en junio de 2026

3 de junio

Michael Jackson: El veredicto

Roast de gallos

Risa y la cabina del viento

4 de junio

Fans de tiempo completo

Poldi

El testigo

El asesinato de Rachel Nickell

¡Ay, mamá!

5 de junio

México 86

Turbulencia en la oficina

10 de junio

The Rest is Football

18 de junio

Te encontraré

19 de junio

Oasis

25 de junio

Avatar: La leyenda de Aang (Temporada 2)

Próximamente

Love is Blind: Argentina (Temporada 2)

Rosario Tijeras (Temporada 5)

Con una programación marcada por el Mundial 2026, producciones argentinas y regresos muy esperados, Netflix busca mantenerse entre las plataformas más elegidas para maratonear durante junio.