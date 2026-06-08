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Todos los estrenos de Netflix en junio de 2026: las series y películas que prometen arrasar

Netflix renueva su catálogo en junio de 2026 con series y películas destacadas, nuevas temporadas, documentales y estrenos para todos los gustos

Por UNO
Wanda Nara está en Netflix con la serie documental Love is Blind: Argentina.

Wanda Nara está en Netflix con la serie documental Love is Blind: Argentina.

Netflix renovó su catálogo durante junio de 2026 con una amplia variedad de series, películas, documentales, realities y producciones originales. Entre los lanzamientos más esperados aparecen la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, la película argentina Risa y la cabina del viento y varios contenidos vinculados al Mundial de fútbol 2026.

La plataforma de Netflix apuesta este mes por dramas, thrillers, documentales musicales, comedias y producciones internacionales que buscan captar la atención de distintos públicos.

michael jackson el veredicto

Las series más esperadas de Netflix en junio

Entre las novedades de junio sobresalen varias producciones originales y nuevas temporadas de títulos ya consolidados.

Uno de los estrenos más importantes es la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, que llegará el 25 de junio. En esta nueva entrega, Aang deberá profundizar su entrenamiento como Maestro Tierra mientras enfrenta nuevos desafíos políticos y militares.

También se suman nuevas temporadas y producciones como:

  • Love is Blind: Argentina
  • Rosario Tijeras
  • The Rest is Football
  • Oasis
  • El testigo
  • Michael Jackson: El veredicto

Películas que llegan a Netflix en junio

Las películas también ocupan un lugar central dentro de los estrenos del mes.

La producción argentina Risa y la cabina del viento aparece como uno de los lanzamientos más destacados. El film cuenta con las actuaciones de Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel.

Otras películas que se incorporan al catálogo son:

  • México 86
  • Turbulencia en la oficina
  • Te encontraré
  • Torrente Presidente
  • Milky Subway
turbulencia en la oficina (2)

Documentales y especiales para ver en junio

Netflix también reforzó su catálogo documental con producciones relacionadas con la música, el deporte y casos policiales.

Entre los títulos más destacados aparecen:

  • Michael Jackson: El veredicto
  • El asesinato de Rachel Nickell
  • The Rest is Football

Todos los estrenos destacados de Netflix en junio de 2026

3 de junio

  • Michael Jackson: El veredicto
  • Roast de gallos
  • Risa y la cabina del viento

4 de junio

  • Fans de tiempo completo
  • Poldi
  • El testigo
  • El asesinato de Rachel Nickell
  • ¡Ay, mamá!

5 de junio

  • México 86
  • Turbulencia en la oficina

10 de junio

  • The Rest is Football

18 de junio

  • Te encontraré

19 de junio

  • Oasis

25 de junio

  • Avatar: La leyenda de Aang (Temporada 2)

Próximamente

  • Love is Blind: Argentina (Temporada 2)
  • Rosario Tijeras (Temporada 5)

Con una programación marcada por el Mundial 2026, producciones argentinas y regresos muy esperados, Netflix busca mantenerse entre las plataformas más elegidas para maratonear durante junio.

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