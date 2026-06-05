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Netflix: la serie polaca de 6 capítulos creada por Harlan Coben que te dejará sin aliento

La serie polaca de misterio en Netflix, creada por Harlan Coben, atrapa con su trama de desaparición adolescente y secretos familiares.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie polaca creada por Harlan Coben que arrasa en Netflix.

Es una serie polaca creada por Harlan Coben que arrasa en Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con algunas historias de Harlan Coben dentro de su catálogo y muchas han sabido convertirse en un fenómeno mundial. Tal es el caso de la producción polaca Ni una palabra.

Estrenada en 2022 y creada por Harlan Coben, la serie Ni una palabra cuenta con solo 6 capítulos llenos de drama y misterio. Se trata de "una de las adaptaciones con más misterios y víctimas de lo que hasta ahora había mostrado Netflix, que dejará una vez más al espectador al filo del asiento", sentenció la crítica Lya Rosén de Diario La Tercera.

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Netflix: de qué trata la serie Ni una palabra

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Ni una palabra versa: "La misteriosa desaparición de un adolescente de Varsovia tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes, desata una violenta serie de eventos y revela sus secretos y mentiras".

ni una palabra

Basada en la novela de Harlan Coben y protagonizada por Magdalena Boczarska y Leszek Lichota, Ni una palabra está ambientada en la periferia de Varsovia. La idílica vida de un barrio residencial acaba bruscamente cuando desaparece el adolescente Adam y los padres encuentran respuestas a las preguntas que nunca quisieron formular.

Netflix: tráiler de la serie Ni una palabra

Embed - Ni una palabra (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Ni una palabra, serie de Netflix

  • Magdalena Boczarska como Anna Barczyk
  • Leszek Lichota como Micha Barczyk
  • Krzysztof Oleksyn como Adam Barczyk
  • Agnieszka Grochowska como Laura Goldsztajn
  • Grzegorz Damicki como Pawe Kopinski
  • Justyna Wasilewska como Wiera

Dónde ver la serie Ni una palabra, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Ni una palabra se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Hold Tight se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Ni una palabra se puede ver en Netflix.

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