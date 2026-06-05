Netflix: la serie polaca de 6 capítulos creada por Harlan Coben que te dejará sin aliento

Netflix: de qué trata la serie Ni una palabra

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Ni una palabra versa: "La misteriosa desaparición de un adolescente de Varsovia tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes, desata una violenta serie de eventos y revela sus secretos y mentiras".

ni una palabra

Basada en la novela de Harlan Coben y protagonizada por Magdalena Boczarska y Leszek Lichota, Ni una palabra está ambientada en la periferia de Varsovia. La idílica vida de un barrio residencial acaba bruscamente cuando desaparece el adolescente Adam y los padres encuentran respuestas a las preguntas que nunca quisieron formular.

Netflix: tráiler de la serie Ni una palabra

Embed - Ni una palabra (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Ni una palabra, serie de Netflix

Magdalena Boczarska como Anna Barczyk

Leszek Lichota como Micha Barczyk

Krzysztof Oleksyn como Adam Barczyk

Agnieszka Grochowska como Laura Goldsztajn

Grzegorz Damicki como Pawe Kopinski

Justyna Wasilewska como Wiera

Dónde ver la serie Ni una palabra, según la zona geográfica