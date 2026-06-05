La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con algunas historias de Harlan Coben dentro de su catálogo y muchas han sabido convertirse en un fenómeno mundial. Tal es el caso de la producción polaca Ni una palabra.
Netflix: la serie polaca de 6 capítulos creada por Harlan Coben que te dejará sin aliento
La serie polaca de misterio en Netflix, creada por Harlan Coben, atrapa con su trama de desaparición adolescente y secretos familiares.
Estrenada en 2022 y creada por Harlan Coben, la serie Ni una palabra cuenta con solo 6 capítulos llenos de drama y misterio. Se trata de "una de las adaptaciones con más misterios y víctimas de lo que hasta ahora había mostrado Netflix, que dejará una vez más al espectador al filo del asiento", sentenció la crítica Lya Rosén de Diario La Tercera.
Netflix: de qué trata la serie Ni una palabra
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Ni una palabra versa: "La misteriosa desaparición de un adolescente de Varsovia tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes, desata una violenta serie de eventos y revela sus secretos y mentiras".
Basada en la novela de Harlan Coben y protagonizada por Magdalena Boczarska y Leszek Lichota, Ni una palabra está ambientada en la periferia de Varsovia. La idílica vida de un barrio residencial acaba bruscamente cuando desaparece el adolescente Adam y los padres encuentran respuestas a las preguntas que nunca quisieron formular.
Netflix: tráiler de la serie Ni una palabra
Reparto de Ni una palabra, serie de Netflix
- Magdalena Boczarska como Anna Barczyk
- Leszek Lichota como Micha Barczyk
- Krzysztof Oleksyn como Adam Barczyk
- Agnieszka Grochowska como Laura Goldsztajn
- Grzegorz Damicki como Pawe Kopinski
- Justyna Wasilewska como Wiera
Dónde ver la serie Ni una palabra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ni una palabra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hold Tight se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ni una palabra se puede ver en Netflix.