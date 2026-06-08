Roger Federer vuelve a jugar en el US Open: los detalles del regreso más esperado

Embed Iconic. 5-time consecutive US Open champion, @rogerfederer returns to the court in New York one last time.



https://t.co/UvhkXFdWTD pic.twitter.com/1hvFf1NEAW — US Open Tennis (@usopen) June 8, 2026

La publicación hace hincapié en la figura del tenista suizo de 44 años: "La última participación de Federer en el US Open fue en 2019, tras cautivar a Nueva York al convertirse en el único hombre o mujer en ganar cinco títulos consecutivos de individuales del US Open (2004-2008)".

El evento también contará con la participación de Andy Roddick (campeón del US Open 2003), Andre Agassi (campeón en 1994 y 1999) y John McEnroe (campeón en 1979, 1980, 1981 y 1984).

Roger Federer Roger Federer volverá a dar una exhibición en un terreno que lo vio brillar.

Roger Federer se mostró feliz de regresar al US Open

El suizo manifestó sobre su regreso al ruedo en el partido de exhibición: "El US Open siempre ha sido uno de los torneos más especiales para mí".

"Muchos momentos inolvidables de mi carrera ocurrieron en Nueva York, y el Estadio Arthur Ashe es un lugar muy importante para mí. He echado de menos formar parte de ese ambiente y sentir la increíble energía que los aficionados transmiten cada año", manifestó.

Embed .@rogerfederer isn’t the only one who’s going to enjoy this!



Who’s excited to see The Maestro back on court at the US Open? pic.twitter.com/xe4WaOgglN — US Open Tennis (@usopen) June 8, 2026

"Regresar al Arthur Ashe y compartir la noche con Andy, Andre y John lo hace aún más significativo. Tengo muchas ganas de celebrar esos recuerdos, volver a ver a los aficionados y disfrutar juntos de una noche muy especial", concluyó Roger Federer.