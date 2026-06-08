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El retorno del rey

Roger Federer vuelve a jugar en el US Open: los detalles del regreso más esperado

La organización del certamen neoyorquino confirmó la participación de Roger Federer en una jornada especial

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Roger Federer regresa al ruedo en una exhibición histórica.

Roger Federer regresa al ruedo en una exhibición histórica.

El mundo del tenis está convulsionado porque el US Open sorprendió por completo a los fanáticos al ratificar una noticia de enorme impacto internacional. Roger Federer, uno de los máximos campeones de la competición estadounidense, pisará nuevamente las canchas de Nueva York para brindar una última función.

A través de una publicación en las redes sociales que recopiló los pasajes más emotivos del ex número uno en la historia del torneo, la organización del Grand Slam anunció formalmente el retorno del ex jugador.

Roger Federer
Roger Federer gan&oacute; el US Open por quinta vez consecutiva en 2008; un a&ntilde;o despu&eacute;s cay&oacute; en la final contra Juan Mart&iacute;n Del Potro.

Roger Federer ganó el US Open por quinta vez consecutiva en 2008; un año después cayó en la final contra Juan Martín Del Potro.

Roger Federer vuelve a jugar en el US Open

La página oficial del torneo confirmó el regreso más esperado: "Roger Federer, 20 veces campeón de Grand Slam, cinco veces campeón del US Open, futuro miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional en 2026 e ícono mundial legendario, regresará a las canchas del US Open este año para competir en un evento de exhibición único: 'Roger Federer: Un ícono regresa a Nueva Yor'", el martes 25 de agosto en el Estadio Arthur Ashe a partir de las 19.

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La publicación hace hincapié en la figura del tenista suizo de 44 años: "La última participación de Federer en el US Open fue en 2019, tras cautivar a Nueva York al convertirse en el único hombre o mujer en ganar cinco títulos consecutivos de individuales del US Open (2004-2008)".

El evento también contará con la participación de Andy Roddick (campeón del US Open 2003), Andre Agassi (campeón en 1994 y 1999) y John McEnroe (campeón en 1979, 1980, 1981 y 1984).

Roger Federer
Roger Federer volver&aacute; a dar una exhibici&oacute;n en un terreno que lo vio brillar.

Roger Federer volverá a dar una exhibición en un terreno que lo vio brillar.

Roger Federer se mostró feliz de regresar al US Open

El suizo manifestó sobre su regreso al ruedo en el partido de exhibición: "El US Open siempre ha sido uno de los torneos más especiales para mí".

"Muchos momentos inolvidables de mi carrera ocurrieron en Nueva York, y el Estadio Arthur Ashe es un lugar muy importante para mí. He echado de menos formar parte de ese ambiente y sentir la increíble energía que los aficionados transmiten cada año", manifestó.

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"Regresar al Arthur Ashe y compartir la noche con Andy, Andre y John lo hace aún más significativo. Tengo muchas ganas de celebrar esos recuerdos, volver a ver a los aficionados y disfrutar juntos de una noche muy especial", concluyó Roger Federer.

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