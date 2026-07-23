Tomás Etcheverry le ganó a Buse y se metió en las semifinales del ATP de Kitzbühel

Tomás Etcheverry le ganó al ascendente peruano Buse en Austria.

En la segunda manga mantuvo el protagonismo, aunque Buse reaccionó, quebró en blanco y tomó una ventaja de 5-2 que parecía encaminar el partido hacia un tercer set.

Sin embargo, el argentino recuperó el break en un momento clave, volvió a imponer condiciones desde el fondo de la cancha y enlazó cinco juegos consecutivos para sellar la victoria por 7-5 y clasificarse entre los cuatro mejores del certamen austríaco.

Derrotas para Sebastián Báez y Mariano Navone

En contraparte, también en cuartos de final, el bonaerense Sebastián Báez (56°), que había dejado en el camino a Miomir Kecmanovic y Arthur Rinderknech, fue ampliamente superado por el alemán Yannick Hanfmann (52°), quien repitió el triunfo conseguido sobre el argentino en Kitzbuhel la temporada anterior.

El germano quebró en los momentos decisivos del primer set para llevarse el parcial por 6-3 y mantuvo un dominio absoluto en el segundo, con dos nuevas rupturas que le permitieron cerrar el encuentro por 6-1 y avanzar a semifinales.

Mariano Navone (47) tampoco pudo sostener la ventaja inicial frente al francés Quentin Halys (83). El argentino comenzó con un quiebre y lideró gran parte del primer set, pero el francés recuperó terreno, revirtió el marcador y se quedó con la manga por 7-5.

En el segundo parcial, el tenista de 9 de Julio desperdició tres oportunidades de quiebre cuando el marcador estaba equilibrado y volvió a ceder su servicio en el tramo decisivo.

Halys aprovechó la oportunidad, ganó 6-3 y dejó a Navone fuera del torneo, poniendo además fin a su temporada ATP sobre polvo de ladrillo.