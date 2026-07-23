Tomás Etcheverry dio la buena noticia este jueves al convertirse en el único argentino que ganó en el circuito de la ATP Tour. El platense pudo avanzar a las semifinales del ATP de Kitzbühel luego de vencer al peruano Ignacio Buse en sets corridos (6-2 y 7-5), luego de 1 hora 43 minutos y 28 segundos de juego.
Tomás Etcheverry le ganó a Buse y se metió en las semifinales del ATP de Kitzbühel
El argentino Tomás Etcheverry superó al peruano Ignacio Buse y clasificó a las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel. Sebastián Báez y Navone fueron eliminados
Por otro lado, los argentinos Sebastián Báez y Mariano Navone quedaron eliminados del ATP 250 austríaco en los cuartos de final frente al alemán Yannick Hanfmann y el francés Quentin Halys, respectivamente.
Tomás Etcheverry en plena levantada: semifinalista en el ATP de Kitzbuhel
Tomás Etcheverry (31° en el ranking), cuarto preclasificado y semifinalista del torneo en 2023, confirmó su recuperación tras cortar una racha de seis derrotas consecutivas con su triunfo previo sobre Jurij Rodionov en este certamen austríaco sobre arcilla. En su primer enfrentamiento ante el peruano Ignacio Buse (35°), dominó con autoridad el primer set gracias a un tenis agresivo, dos quiebres de servicio y un sólido rendimiento con el saque para imponerse por 6-2.
En la segunda manga mantuvo el protagonismo, aunque Buse reaccionó, quebró en blanco y tomó una ventaja de 5-2 que parecía encaminar el partido hacia un tercer set.
Sin embargo, el argentino recuperó el break en un momento clave, volvió a imponer condiciones desde el fondo de la cancha y enlazó cinco juegos consecutivos para sellar la victoria por 7-5 y clasificarse entre los cuatro mejores del certamen austríaco.
Derrotas para Sebastián Báez y Mariano Navone
En contraparte, también en cuartos de final, el bonaerense Sebastián Báez (56°), que había dejado en el camino a Miomir Kecmanovic y Arthur Rinderknech, fue ampliamente superado por el alemán Yannick Hanfmann (52°), quien repitió el triunfo conseguido sobre el argentino en Kitzbuhel la temporada anterior.
El germano quebró en los momentos decisivos del primer set para llevarse el parcial por 6-3 y mantuvo un dominio absoluto en el segundo, con dos nuevas rupturas que le permitieron cerrar el encuentro por 6-1 y avanzar a semifinales.
Mariano Navone (47) tampoco pudo sostener la ventaja inicial frente al francés Quentin Halys (83). El argentino comenzó con un quiebre y lideró gran parte del primer set, pero el francés recuperó terreno, revirtió el marcador y se quedó con la manga por 7-5.
En el segundo parcial, el tenista de 9 de Julio desperdició tres oportunidades de quiebre cuando el marcador estaba equilibrado y volvió a ceder su servicio en el tramo decisivo.
Halys aprovechó la oportunidad, ganó 6-3 y dejó a Navone fuera del torneo, poniendo además fin a su temporada ATP sobre polvo de ladrillo.
En pocas palabras
- Tomás Etcheverry: El argentino clasificó a semifinales del ATP de Kitzbuhel tras vencer a Ignacio Buse.
- Sebastián Báez: Quedó eliminado en cuartos de final ante el alemán Yannick Hanfmann.
- Mariano Navone: También fue eliminado en cuartos de final por el francés Quentin Halys.