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Los 10 argentinos en el Top 100 del ranking mundial después de Roland Garros y antes de Wimbledon

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó el puesto 45, su mejor ubicación, y es uno de los 10 argentinos en el Top 100 del ranking mundial después de Roland Garros

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Etcheverry está en el Top 30.

Etcheverry está en el Top 30.

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó el puesto 45, su mejor ubicación, y es uno de los 10 tenistas argentinos que forman parte del Top 100 del ranking mundial después de Roland Garros y antes de Wimbledon.

Francisco Cerúndolo es el mejor argentino en el puesto 27 y detrás aparecen Tomás Etcheverry (30), Mariano Navone (39) y Juanma Cerúndolo (45) para completar el lote de 4 argentinos entre los 50 mejores del listado mundial.

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Juan Manuel Cer&uacute;ndolo est&aacute; en el Top 50 despu&eacute;s de su gran Roland Garros.

Juan Manuel Cerúndolo está en el Top 50 después de su gran Roland Garros.

Otro que alcanzó su mejor posición después de París al ubicarse 52 es Thiago Tirante y lo sigue Sebastián Báez (56) quien tras haberse retirado por lesión en Roland Garros ganó este domingo el Challenger de Prostejov.

Camilo Ugo (57), Román Burruchaga (63), Marco Trungelliti (80) y Francisco Comesaña (89) completan la decena de representantes argentinos entre los 100 mejores del mundo.

En cuanto al Top 200 solo se suman dos jugadores: Facundo Díaz Acosta (127) y Alex Barrena (197) y entre los puestos 200 y 300 están Genaro Olivieri (202), Juan Pablo Ficovich (203), Lautaro Midón (210), Federico Gómez (213), Guido Justo (254), Juan Bautista Torres (282) y Juan Manuel La Serna (290).

Los argentinos en camino a Wimbledon

Tomás Etcheverry no empezó bien la temporada de césped en camino a Wimbledon y cayó en la primera ronda del ATP 250 de Hertogenbosch, en Países Bajos, ante el finlandés Otto Virtanen, invitado, por 7-6 y 7-5.

La temporada de césped continuará la semana próxima en Queen's y Halle, luego pasará por Eastbourne y Mallorca para finalmente llegar a Wimbledon del 29 de junio al 12 de julio.

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