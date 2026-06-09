Los 10 argentinos en el Top 100 del ranking mundial después de Roland Garros y antes de Wimbledon

Camilo Ugo (57), Román Burruchaga (63), Marco Trungelliti (80) y Francisco Comesaña (89) completan la decena de representantes argentinos entre los 100 mejores del mundo.

En cuanto al Top 200 solo se suman dos jugadores: Facundo Díaz Acosta (127) y Alex Barrena (197) y entre los puestos 200 y 300 están Genaro Olivieri (202), Juan Pablo Ficovich (203), Lautaro Midón (210), Federico Gómez (213), Guido Justo (254), Juan Bautista Torres (282) y Juan Manuel La Serna (290).

Los argentinos en camino a Wimbledon

Tomás Etcheverry no empezó bien la temporada de césped en camino a Wimbledon y cayó en la primera ronda del ATP 250 de Hertogenbosch, en Países Bajos, ante el finlandés Otto Virtanen, invitado, por 7-6 y 7-5.

La temporada de césped continuará la semana próxima en Queen's y Halle, luego pasará por Eastbourne y Mallorca para finalmente llegar a Wimbledon del 29 de junio al 12 de julio.