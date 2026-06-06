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La gran suma que ganó la joven Mirra Andreeva tras quedarse con Roland Garros

La rusa Mirra Andreeva venció a la polaca Maja Chwalinska en la final de Roland Garros y se quedó con un Grand Slam por primera vez en su historia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La joven Mirra Andreeva se quedó con Roland Garros.

La joven Mirra Andreeva se quedó con Roland Garros.

La tenista Mirra Andreeva, de 19 años, le ganó este sábado a la polaca Maja Chwalinska (tiene 24 años y está 114a. en el ranking) por 6-3 y 6-2 la final de Roland Garros y se quedó con un Grand Slam por primera vez en su historia. La rusa, que está octava en el escalafón mundial, ganó un suculento premio.

Mirra Andreeva mostró una gran jerarquía en una final que nadie pensaba antes del comienzo de este sorprendente Roland Garros.

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Mirra Andreeva se impuso con contundencia en la final de Roland Garros.

Mirra Andreeva se impuso con contundencia en la final de Roland Garros.

Andreeva, que gracias a esta consagración escalará hasta el sexto puesto de la clasificación de la WTA, se impuso luego de una hora y 22 minutos de juego.

Hubo varios quiebres en el primer set, pero se inclinó a favor de la rusa de 19 años recién cumplidos, quien se quedó con el servicio de su oponente en cuatro ocasiones contra dos de la polaca.

En la sehunda manga Andreeva empezó a liquidar el partido rápidamente al conseguir dos quiebres y tomar ventaja de 5-0.

Tras no poder cerrar el enfrentamiento con su saque, la rusa pudo quebrar el servicio de su rival por séptima ocasión para finalmente quedarse con el título en el polvo de ladrillo parisino.

Andreeva fue contundente en Roland Garros

Andreeva se mostró muy firme en todas sus presentaciones y demostró tal contundencia que solo perdió un set en la segunda ronda, frente a la española Marina Bassols Ribera.

Chwalinska tuvo las mejores semanas de su carrera, ya que accedió a la final luego de ingresar al cuadro principal desde la clasificación, por lo que debió disputar nueve partidos para meterse en el cruce decisivo.

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Pese a la derrota, Chwalinska escalará 93 posiciones en el ranking WTA y aparecerá el próximo lunes en el vigésimo primer lugar.

El premio que ganó Mirra Andreeva tras quedarse con Roland Garros

Andreeva se quedó con la suculenta suma de 3.226.874 dólares tras ganar Roland Garros.

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