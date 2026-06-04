La final femenina de Roland Garros coronará a una nueva campeona en el historial del Grand Slam

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2062542353110360494&partner=&hide_thread=false Como sucede siempre entre tenistas rusas y ucranianas, NO hubo saludo entre Mirra Andreeva y Marta Kostyuk.pic.twitter.com/A1SM9tlZP9 https://t.co/iLC1IrxgTR — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 4, 2026

Andreeva sin problemas para entrar a la final de Roland Garros

Desde el inicio, Mirra Andreeva mostró claridad táctica y una gran consistencia desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de Kostyuk para tomar rápidamente una ventaja de 4-0 y encaminar el primer set.

La ucraniana logró descontar, pero no encontró respuestas ante el tenis de la moscovita, que cerró el parcial por 6-1 en poco más de treinta minutos.

En la segunda manga, las ráfagas de viento complicaron el desarrollo del encuentro, especialmente para Kostyuk, que se mostró incómoda y sin soluciones para contrarrestar el juego de su rival.

Andreeva volvió a tomar el control y se adelantó 4-1, quedando a dos juegos de la victoria. Aunque algunos errores con el servicio le permitieron a la ucraniana recuperar un quiebre y acercarse en el marcador, la rusa reaccionó rápidamente, volvió a romper el saque de su rival y selló el triunfo para convertirse en finalista de Roland Garros por primera vez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmgmoron/status/2062638530459766933&partner=&hide_thread=false El tenis, a veces, tiene historias que te acarician el corazón.



La de Maja Chwalinska es una de ellas.



De no tener para pagarse no un Hotel en un torneo y tener depresión a jugar la final de #RolandGarros.



Vellos de punta pic.twitter.com/P4PpnpNsLD — José Morón (@jmgmoron) June 4, 2026

Chwalinska hizo historia en el Grand Slam

Maja Chwalinska prolongó una campaña histórica al derrotar a la rusa Diana Shnaider y avanzar a la final tras una actuación sólida y madura.

La polaca de 24 años y que no ostenta títulos en el WTA Tour, accedió al torneo desde la Qualy y acumuló nueve victorias consecutivas en París, consolidándose como la gran revelación de la edición.

El partido comenzó con nervios e imprecisiones de ambas jugadoras, propios de una instancia inédita para las dos. Chwalinska consiguió el primer quiebre en el cuarto juego, aunque Shnaider respondió de inmediato para igualar las acciones.

Con el paso de los games, ambas lograron asentarse y protagonizaron un desarrollo muy equilibrado que se definió en el tiebreak, donde la polaca fue más efectiva en los puntos decisivos y tomó ventaja en el marcador.

En el segundo set, Chwaiska logró una ruptura temprana aprovechando algunos errores de la rusa, pero Shnaider reaccionó rápidamente con una propuesta agresiva basada en la potencia de su derecha.

La polaca mantuvo su plan de juego, alternando defensa y ataque para desgastar a su rival, lo que le dio resultado en el noveno juego, cuando consiguió un quiebre decisivo gracias a un preciso drop shot y sostuvo su servicio sin sobresaltos hasta cerrar la victoria por 7-6 y 6-4.