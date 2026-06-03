Roland Garros: pese a que no está Sinner habrá un finalista italiano en el Grand Slam parisino

Pese a la temprana eliminación de Jannik Sinner, el tenis italiano tendrá un representante en la final masculina de Roland Garros tras las victorias de Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi en los encuentros de cuartos de final de este miércoles.
Pese a la temprana eliminación de Jannik Sinner, Italia tendrá un representante en la final de Roland Garros tras las victorias de Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi
Pese a la temprana eliminación de Jannik Sinner, el tenis italiano tendrá un representante en la final masculina de Roland Garros tras las victorias de Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi en los encuentros de cuartos de final de este miércoles.
Cobolli, preclasificado número 10, batió por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 al canadiense Felix Auger Aliassime, 4to favorito, y luego Arnaldi, 104 del mundo, avanzó ya que le ganaba 7-5 y 5-2 a su compatriota Matteo Berrettini cuando este último debió retirarse por lesión.
Cobolli y Arnaldi jugarán el viernes una de las semifinales y por eso Italia ya tiene un finalista asegurado en París donde por el otro lado del cuadro el alemán Alexander Zverev (2) enfrentará al checo Jakub Mensik (26).
Cualquiera de los cuatro semifinalistas será campeón de un Grand Slam por primera vez y prolongará la supremacía europea en Roland Garros que se mantiene desde 2004 cuando Gastón Gaudio se coronó ante Guillermo Coria.
Los 4 semifinalistas del cuadro masculino de Roland Garros se aseguraron un premio de 750.000 euros, pero los ganadores de los cruces de este viernes pueden multiplicar esa cifra,
El que pierda la final cobrará 1.400.000 euros y el ganador del torneo obtendrá un cheque por 2.800.000 euros.