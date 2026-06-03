Roland Garros: pese a que no está Sinner habrá un finalista italiano en el Grand Slam parisino

Cobolli y Arnaldi jugarán el viernes una de las semifinales y por eso Italia ya tiene un finalista asegurado en París donde por el otro lado del cuadro el alemán Alexander Zverev (2) enfrentará al checo Jakub Mensik (26).

Cualquiera de los cuatro semifinalistas será campeón de un Grand Slam por primera vez y prolongará la supremacía europea en Roland Garros que se mantiene desde 2004 cuando Gastón Gaudio se coronó ante Guillermo Coria.

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Cuánto dinero hay en juego en las semifinales y la final de Roland Garros

Los 4 semifinalistas del cuadro masculino de Roland Garros se aseguraron un premio de 750.000 euros, pero los ganadores de los cruces de este viernes pueden multiplicar esa cifra,

El que pierda la final cobrará 1.400.000 euros y el ganador del torneo obtendrá un cheque por 2.800.000 euros.