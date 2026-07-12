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Jannik Sinner venció a Zverev y es el décimo bicampeón de Wimbledon en toda la historia

El italiano Jannik Sinner volvió a hacer historia en Wimbledon tras derrotar en la final al alemán Alexander Zverev

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Sinner repitió en Wimbledon.

Sinner repitió en Wimbledon.

El italiano Jannik Sinner volvió a hacer historia en Wimbledon tras derrotar en la final al alemán Alexander Zverev, en un partido de alto nivel que le permitió consagrarse campeón del torneo londinense por segundo año consecutivo, reafirmando su lugar como una de las grandes figuras del tenis mundial.

El número 1 del ranking ATP se impuso por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 luego de casi 4 horas de batalla en la cancha central del All England Club, en un encuentro que tuvo momentos de máxima tensión y que recién comenzó a inclinarse en favor del campeón a partir del tercer set.

Jannik Sinner es el rey absoluto del tenis mundial y lo ratificó en Wimbledon.

Jannik Sinner es el rey absoluto del tenis mundial y lo ratificó en Wimbledon.

Con este triunfo, Sinner conquistó el quinto Grand Slam de su carrera y alcanzó una nueva marca histórica: se convirtió en el 10mo jugador de la Era Abierta en defender con éxito el título de Wimbledon.

Zverev, reciente campeón en Roland Garros, sorprendió al ganar el tie break del primer ser por 9-7 y romper una racha frente al número 1 del mundo, quien le había ganado los últimos 14 parciales disputados entre ambos.

Sinner mantuvo la calma, se impuso con autoridad por 7-2 el tie break del segundo set, logró el primer quiebre en el séptimo game del tercer parcial apareció nuevamente en los momentos determinantes del cuarto set para confirmar su actual dominio en el tenis mundial.

Los 10 bicampeones de Wimbledon

  • Roger Federer: 5 títulos consecutivos entre 2003 y 2007
  • Björn Borg: 5 títulos seguidos de 1976 a 1980.
  • Pete Sampras: 4 títulos consecutivos entre 1997 y 2000 y 3 entre 1993 y 1995
  • Novak Djokovic: 4 campeonatos al hilo entre 2018 y 2022 (la edición de 2020 no se jugó por la pandemia)
  • Rod Laver: 1968 y 1969.
  • John Newcombe: 1970 y 1971.
  • John McEnroe: 1983 y 1984.
  • Boris Becker: 1985 y 1986
  • Carlos Alcaraz: 2023 y 2024
  • Jannik Sinner: 2025 y 2026.

Jannik Sinner domina el tenis mundial

Jannik Sinner reafirmó en Wimbledon que domina el tenis mundial y desde marzo, en ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, ganó todos los Masters 1000 que jugó y solo perdió en segunda ronda de Roland Garros, afectado por el calor.

Jannik Sinner desde marzo

  • Indian Wells: campeón
  • Miami: campeón
  • Montecarlo: campeón
  • Madrid: campeón
  • Roma: campeón
  • Roland Garros: perdió en segunda ronda con Juan Manuel Cerúndolo
  • Wimbledon: campeón

Las 25 finales que jugó Sinner desde 2024

  • vs Alcaraz: ganó 3 y perdió 5
  • vs otros tenistas: ganó 17 y no perdió

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