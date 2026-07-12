Jannik Sinner venció a Zverev y es el décimo bicampeón de Wimbledon en toda la historia

Zverev, reciente campeón en Roland Garros, sorprendió al ganar el tie break del primer ser por 9-7 y romper una racha frente al número 1 del mundo, quien le había ganado los últimos 14 parciales disputados entre ambos.

Sinner mantuvo la calma, se impuso con autoridad por 7-2 el tie break del segundo set, logró el primer quiebre en el séptimo game del tercer parcial apareció nuevamente en los momentos determinantes del cuarto set para confirmar su actual dominio en el tenis mundial.

Los 10 bicampeones de Wimbledon

Roger Federer: 5 títulos consecutivos entre 2003 y 2007

Björn Borg: 5 títulos seguidos de 1976 a 1980.

Pete Sampras: 4 títulos consecutivos entre 1997 y 2000 y 3 entre 1993 y 1995

Novak Djokovic: 4 campeonatos al hilo entre 2018 y 2022 (la edición de 2020 no se jugó por la pandemia)

Rod Laver: 1968 y 1969.

John Newcombe: 1970 y 1971.

John McEnroe: 1983 y 1984.

Boris Becker: 1985 y 1986

Carlos Alcaraz: 2023 y 2024

Jannik Sinner: 2025 y 2026.

Jannik Sinner domina el tenis mundial

Jannik Sinner reafirmó en Wimbledon que domina el tenis mundial y desde marzo, en ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, ganó todos los Masters 1000 que jugó y solo perdió en segunda ronda de Roland Garros, afectado por el calor.

Jannik Sinner desde marzo

Indian Wells: campeón

Miami: campeón

Montecarlo: campeón

Madrid: campeón

Roma: campeón

Roland Garros: perdió en segunda ronda con Juan Manuel Cerúndolo

Wimbledon: campeón

Las 25 finales que jugó Sinner desde 2024