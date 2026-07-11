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Cuánto ganó Linda Noskova tras obtener en Wimbledon su primer título de Grand Slam

En una histórica final entre dos checas, Linda Noskova se coronó campeona de Wimbledon al superar a Karolina Muchova y obtener su primer Grand Slam.

Por UNO
Noskova recibió su premio de la Princesa de Gales.

Noskova recibió su premio de la Princesa de Gales.

En una histórica final entre dos checas, Linda Noskova se coronó campeona de Wimbledon al superar en 3 sets a Karolina Muchova y obtener su primer título de Grand Slam.

Noskova, preclasificada 9na, se impuso a Muchova, la 10ma, por 6-2, 5-7 y 6-3 después de haber desperdiciado 5 match points y se convirtió en la 6ta tenista checa en ganar el título femenino de Wimbledon después de Martina Navratilova (se radicó en Estados Unidos), Petra Kvitova, Jana Novotna, Marketa Vondrousova y Barbora Krejcikova.

Linda Noskova es la nueva campeona de Wilmbledon.

Linda Noskova es la nueva campeona de Wilmbledon.

Con solo 21 años, Noskova es la campeona más joven de Wimbledon en los últimos 15 años y se llevó un premio de 3.600.000 libras, además de los puntos que le permitirían subir al puesto 6 del ranking de la WTA.

"Hay una persona más a la que me gustaría agradecer, que es mi mamá. Definitivamente no estaría aquí parada sin ella, así que gracias.", dijo la campeona en memoria de su madre fallecida víctima de cáncer en 2024.

"No lloro normalmente, esto no está bien para mí. He disfrutado tanto de estas 2 semanas. Todas las lágrimas tristes, todas las lágrimas felices. Todo el sudor y la sangre que se invirtieron en esto, valió la pena. Definitivamente nunca olvidaré estas 2 semanas.", expresó.

Dominio checo en Wimbledon

La final entre Noskova y Muchova permitió que por tercera vez en 4 años haya una campeona checa en el cuadro femenino de Wimbledon.

Las últimas 10 campeonas en el All England LTC

  • 2026 Linda Noskova (Rep. Checa)
  • 2025 Iga Swiatek (Polonia)
  • 2024 Barbora Krejckova (Rep. Checa)
  • 2023 Markéta Vondrousova (Rep. Checa)
  • 2022 Elena Rybakina (Kazajistán)
  • 2021 Ashleigh Barty (Australia)
  • 2020 No se disputó (Cancelado por COVID-19)
  • 2019 Simona Halep (Rumania)
  • 2018 Angelique Kerber (Alemania)
  • 2017 Garbiñe Muguruza (España)
  • 2016 Serena Williams (EE. UU.)

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