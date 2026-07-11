Cuánto ganó Linda Noskova tras obtener en Wimbledon su primer título de Grand Slam

En una histórica final entre dos checas, Linda Noskova se coronó campeona de Wimbledon al superar en 3 sets a Karolina Muchova y obtener su primer título de Grand Slam.
En una histórica final entre dos checas, Linda Noskova se coronó campeona de Wimbledon al superar en 3 sets a Karolina Muchova y obtener su primer título de Grand Slam.
Noskova, preclasificada 9na, se impuso a Muchova, la 10ma, por 6-2, 5-7 y 6-3 después de haber desperdiciado 5 match points y se convirtió en la 6ta tenista checa en ganar el título femenino de Wimbledon después de Martina Navratilova (se radicó en Estados Unidos), Petra Kvitova, Jana Novotna, Marketa Vondrousova y Barbora Krejcikova.
Con solo 21 años, Noskova es la campeona más joven de Wimbledon en los últimos 15 años y se llevó un premio de 3.600.000 libras, además de los puntos que le permitirían subir al puesto 6 del ranking de la WTA.
"Hay una persona más a la que me gustaría agradecer, que es mi mamá. Definitivamente no estaría aquí parada sin ella, así que gracias.", dijo la campeona en memoria de su madre fallecida víctima de cáncer en 2024.
"No lloro normalmente, esto no está bien para mí. He disfrutado tanto de estas 2 semanas. Todas las lágrimas tristes, todas las lágrimas felices. Todo el sudor y la sangre que se invirtieron en esto, valió la pena. Definitivamente nunca olvidaré estas 2 semanas.", expresó.
La final entre Noskova y Muchova permitió que por tercera vez en 4 años haya una campeona checa en el cuadro femenino de Wimbledon.
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