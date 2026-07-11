Cuánto ganó Linda Noskova tras obtener en Wimbledon su primer título de Grand Slam

"Hay una persona más a la que me gustaría agradecer, que es mi mamá. Definitivamente no estaría aquí parada sin ella, así que gracias.", dijo la campeona en memoria de su madre fallecida víctima de cáncer en 2024.

"No lloro normalmente, esto no está bien para mí. He disfrutado tanto de estas 2 semanas. Todas las lágrimas tristes, todas las lágrimas felices. Todo el sudor y la sangre que se invirtieron en esto, valió la pena. Definitivamente nunca olvidaré estas 2 semanas.", expresó.

Dominio checo en Wimbledon

La final entre Noskova y Muchova permitió que por tercera vez en 4 años haya una campeona checa en el cuadro femenino de Wimbledon.

Las últimas 10 campeonas en el All England LTC