Carlitos Tevez no descarta postularse para ser presidente de la Nación o de Boca: qué dijo el Apache

Carlitos fue reconocido en su última visita a Boca.

Tevez profundizó en sus reflexiones y sostuvo que son dos caminos que no descarta para nada, aclarando que, si bien hoy no es el momento, evaluará su porvenir cuando ya no tenga más nada para dar en el ámbito del fútbol.

En ese sentido, admitió que es una idea que se le viene a la cabeza al considerar cómo creció en su vida habiendo salido de un contexto humilde. En el transcurso de la charla, Tevez también abordó la posibilidad de asumir como director técnico en Boca Juniors, señalando que esa oportunidad llegará en el momento justo, sin forzar absolutamente nada.

Carlitos fue reconocido en su última visita a Boca.

Al respecto, el Apache expresó: “Si hoy me decís ‘tenés que dirigir a Boca’, es algo forzado. Yo creo que me falta un paso, y ese momento sin forzarlo, va a llegar. No es para cualquiera. Primero tenés que ganar el campeonato y segundo la Libertadores. Si no no podés estar, más nosotros que venimos en un pasado tan grande en Boca”.

Carlitos Tevez y su análisis del Mundial 2026

En su nuevo rol de analista durante el desarrollo de la Copa del Mundo, brindó su visión técnica sobre el desempeño de la Selección argentina ante los combinados de Egipto y Cabo Verde, destacando que el equipo logró salir adelante por la jerarquía de sus futbolistas.

Por último, analizó el partido de este sábado por los cuartos de final en Kansas ante Suiza, al calificarlo como un compromiso dificilísimo debido al sistema de juego marcado y la versatilidad del rival europeo.

El ex futbolista de la Selección nacional advirtió que el adversario conoce los déficits de Argentina y saldrá a jugar de igual a igual, en un cruce decisivo cuyo ganador obtendrá el pase a las semifinales del torneo mundialista.