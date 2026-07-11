Las tres reglas de oro para hacer ejercicio en invierno y no postergar el entrenamiento, según experto en salud y rendimiento deportivo

“Si bien la ciencia lo demuestra, y también investiga cada vez más los efectos del sueño, hoy por hoy sabemos que el dormir más de 7 horas de corrido (nocturnas) nos trae beneficios en términos de energía y recuperación”, comienza explicando Guevara.

En caso de dormir una menor cantidad de horas, el especialista advierte: “Como efecto inmediato, vamos a notar el mal humor, la baja del rendimiento físico y la falta de tolerancia a las actividades cognitivas que implican planificación y creatividad. Por ende, nuestra curva de productividad y enfoque a dichas actividades tiende a descender”.

Estas son las claves para entrenar en invierno.

Incorporar alimentos térmicos, algo esencial para vencer al frío

Una de las formas de vencer al frío y contar con energía para entrenar pasará por incorporar alimentos térmicos a la dieta diaria.

“El hábito de una nutrición balanceada favorece que mantengamos niveles adecuados de energía y funcionamiento óptimo general de nuestros sistemas, aunque en estas fechas puntuales los platos calientes aportan un efecto térmico, permitiendo combatir el frío de forma natural”, sostiene Juan Ignacio Guevara.

Por un lado, el profesional aconseja beber infusiones tales como el mate, el té y el café tostado. Es fundamental consumir estas bebidas sin azúcar. Mientras que, en lo que concierne a los alimentos, el especialista en salud y rendimiento deportivo recomienda guisos, carnes rojas y blancas, pescado, legumbres y huevos.

El descanso y la alimentación son dos pilares para tener energía al momento de entrenar.

Organización semanal, un pilar para priorizar el ejercicio en invierno

Finalmente, la tercera regla de oro que sugiere el profesional pasará por darle un lugar importante al ejercicio físico en nuestro cronograma semanal.

“Si bien las jornadas diarias son apretadas y extenuantes con lo que respecta a actividades laborales, familiares y compromisos cotidianos, hoy sabemos que el ejercicio físico debe tener una dosis diaria en tu cronograma semanal”, asegura Guevara.

En consecuencia, la organización semanal debe estar marcada por días preestablecidos para realizar actividad física. “Debemos incorporar sesiones de entrenamiento de intensidad moderada y vigorosa, alternando actividades de fuerza, entendiendo estas como el levantar pesas con el peso adecuado y con su correcta ejecución ajustada al perfil de cada persona; y ejercicios de resistencia, como son el trotar, caminar, correr, nadar, andar en bicicleta, etc”, concluye el profesional.