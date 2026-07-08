Cómo fortalecer piernas, marcar glúteos y trabajar el core con un sencillo ejercicio

Para realizar correctamente este ejercicio, primero hay que acostarse boca arriba sobre una colchoneta, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. A diferencia del puente tradicional, los pies deben colocarse a una distancia superior al ancho de las caderas y orientarse ligeramente hacia afuera. Desde esa posición, elevar lentamente la pelvis hasta formar una línea recta entre los hombros, la cadera y las rodillas.

Durante la subida es importante contraer los glúteos y el abdomen, evitando que las rodillas se desplacen hacia el centro. Una vez alcanzada la posición más alta, mantener la contracción durante uno o dos segundos antes de descender de forma lenta y controlada para comenzar una nueva repetición.

Además de fortalecer los glúteos, este ejercicio activa los isquiotibiales, los músculos de la parte posterior de los muslos y parte de la musculatura de las piernas. Al mismo tiempo, el core trabaja para mantener la estabilidad del tronco y proteger la zona lumbar, mientras que la pelvis mejora su control durante el movimiento.

Los especialistas destacan que la calidad de la ejecución de este ejercicio siempre debe estar por encima del número de repeticiones. Mantener una postura correcta, controlar la respiración y evitar movimientos bruscos permitirá obtener mejores resultados y disminuir el riesgo de molestias o lesiones.