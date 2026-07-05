Cuando se habla de ejercicio, lo primero que pensamos es en ir al gimnasio, caminar o correr. Si bien son buenas alternativas, hay una práctica que se destaca del resto. La ciencia señala que existe otra actividad con beneficios que van mucho más allá de la salud física, ya que también mejoran las funciones cognitivas.
La ciencia le pone fin al debate: estudio revela cuál es el mejor ejercicio para mejorar la salud cardiovascular y cerebral
Más allá de que salir a caminar o hacer ejercicio en el gimnasio son buenas prácticas para promover una mejor salud, la ciencia sugiere otra alternativa
Este es el mejor ejercicio para favorecer a la salud cardiovascular y cerebral
Un reciente estudio publicado en la revista Frontiers in Sports and Active Living analizó los resultados de 87 estudios realizados en 19 países y concluyó que andar en bicicleta es una de las estrategias más efectivas para mejorar la salud cardiovascular, el funcionamiento cerebral y el bienestar general.
Según los investigadores, se trata de un ejercicio accesible que puede practicarse tanto al aire libre como dentro de una habitación utilizando una bicicleta estática. El mismo ofrece importantes beneficios para personas de distintas edades y niveles de condición física.
El estudio destaca que el ciclismo fortalece el sistema cardiovascular al estimular el corazón y mejorar la circulación sanguínea. Además, favorece la composición corporal, contribuye al control del peso y ayuda a mantener una buena salud metabólica, aspectos clave para prevenir enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y algunos problemas cardíacos.
Además, la ciencia reveló que pedalear tiene un impacto positivo sobre el cerebro. Los participantes de los distintos estudios mostraron mejoras en la concentración, la atención, la velocidad de reacción y otros indicadores relacionados con el rendimiento cognitivo. Esto convierte al ciclismo en una actividad que no solo fortalece el cuerpo, sino que también estimula la mente.
Otro aspecto destacado por los investigadores es el efecto que tiene sobre la salud emocional. Quienes participaron en programas de ciclismo informaron una disminución del estrés, un mejor estado de ánimo y una mayor sensación de bienestar. Además, las actividades grupales favorecieron la creación de vínculos sociales y fortalecieron el sentido de pertenencia, un factor que también influye positivamente en la salud mental.