La ciencia le pone fin al debate: estudio revela cuál es el mejor ejercicio para mejorar la salud cardiovascular y cerebral

Los especialistas recomiendan agregar al ciclismo a la rutina de entrenamiento semanal.

El estudio destaca que el ciclismo fortalece el sistema cardiovascular al estimular el corazón y mejorar la circulación sanguínea. Además, favorece la composición corporal, contribuye al control del peso y ayuda a mantener una buena salud metabólica, aspectos clave para prevenir enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y algunos problemas cardíacos.

Además, la ciencia reveló que pedalear tiene un impacto positivo sobre el cerebro. Los participantes de los distintos estudios mostraron mejoras en la concentración, la atención, la velocidad de reacción y otros indicadores relacionados con el rendimiento cognitivo. Esto convierte al ciclismo en una actividad que no solo fortalece el cuerpo, sino que también estimula la mente.

Este es el ejercicio recomendado por expertos.

Otro aspecto destacado por los investigadores es el efecto que tiene sobre la salud emocional. Quienes participaron en programas de ciclismo informaron una disminución del estrés, un mejor estado de ánimo y una mayor sensación de bienestar. Además, las actividades grupales favorecieron la creación de vínculos sociales y fortalecieron el sentido de pertenencia, un factor que también influye positivamente en la salud mental.