Inicio Ovación Fútbol José Florentín
vuelta al ruedo

José Florentín, motivado para el semestre de Independiente Rivadavia: "Quiero conseguir una estrella con el club"

Independiente Rivadavia se prepara para iniciar la segunda mitad del 2026 con varias competencias y para José Florentín arranca la ilusión de alcanzar grandes objetivos con el club

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
José Florentín puso la vara alta de cara al segundo semestre con Independiente Rivadavia.

José Florentín puso la vara alta de cara al segundo semestre con Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia cuenta las horas para volver al ruedo por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Tigre. El equipo de Alfredo Berti iniciará el segundo semestre con un duelo de eliminación directa correspondiente a una de las tres competencias que disputará esta segunda mitad del 2026 (además de la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes).

Para José Florentín, se renuevan las ilusiones de alcanzar grandes objetivos con Independiente Rivadavia y, quizás, colgarse la primera estrella con el club.

José Florentín y Juan Manuel Elordi están listos para el inicio de semestre con Independiente Rivadavia.

José Florentín y Juan Manuel Elordi están listos para el inicio de semestre con Independiente Rivadavia.

José Florentín pone la vara alta con Independiente Rivadavia para el segundo semestre del 2026

El inicio de un nuevo semestre: "Arrancamos con nuevas ilusiones un nuevo torneo. Ojalá que nos que nos vaya bastante bien. Nos estamos preparando de la mejor manera, fue una pretemporada dura pero muy linda porque nos preparamos para lo que se nos viene: cosas importantes, partidos importantes. Ya de entrada ahora jugamos con Tigre, después la final, así es que se se viene nuevamente un semestre cargado pero con muchas ilusiones".

Comienzo de semestre con partidos importantes: (de eliminación y por la estrella). "Todos los partidos son importantes para nosotros. Cada partido lo tomamos como tal y la verdad que es una prueba importante empezar de esta manera y ojalá podamos avanzar porque porque tenemos que que defender ese título hasta lo último. Y va a ser un partido complicado, Tigre es un buen equipo que se viene seguramente preparando de la mejor manera, pero nosotros tenemos nuestras armas y también nos preparamos muy bien. Estamos muy confiados, el equipo está muy bien, en el plantel no se nos fue ninguno y eso también es importante porque estamos toda la base con la idea de Alfredo (Berti)".

La meta personal de José Florentín: "Trato de ayudar desde donde me toque, dentro, fuera del campo. En lo personal quiero tratar de conseguir una estrella con el club, que por ahí ya el partido próximo es la gran oportunidad (frente a Estudiantes de La Plata)".

El Mundial de Paraguay y la vuelta de Álex Arce

"Contento primeramente por mi país, hicieron la verdad que una Copa el Mundo muy buena después de tantos años. Dejar a Alemania afuera no es nada común, y en lo último enfrentar a Francia. La verdad que estoy contento por Álex (Arce), por los compañeros, ahora toca hinchar por Argentina porque bueno, tengo también un hijo argentino, así es que toca apoyarlos (risas). Y como te digo, por Álex ojalá lo tengamos pronto nuevamente con nosotros porque lo vamos a necesitar", señaló José Florentín respecto al desempeño de Paraguay en el Mundial y de su compatriota Álex Arce.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas