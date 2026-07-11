José Florentín, motivado para el semestre de Independiente Rivadavia: "Quiero conseguir una estrella con el club"

Comienzo de semestre con partidos importantes: (de eliminación y por la estrella). "Todos los partidos son importantes para nosotros. Cada partido lo tomamos como tal y la verdad que es una prueba importante empezar de esta manera y ojalá podamos avanzar porque porque tenemos que que defender ese título hasta lo último. Y va a ser un partido complicado, Tigre es un buen equipo que se viene seguramente preparando de la mejor manera, pero nosotros tenemos nuestras armas y también nos preparamos muy bien. Estamos muy confiados, el equipo está muy bien, en el plantel no se nos fue ninguno y eso también es importante porque estamos toda la base con la idea de Alfredo (Berti)".

La meta personal de José Florentín: "Trato de ayudar desde donde me toque, dentro, fuera del campo. En lo personal quiero tratar de conseguir una estrella con el club, que por ahí ya el partido próximo es la gran oportunidad (frente a Estudiantes de La Plata)".

El Mundial de Paraguay y la vuelta de Álex Arce

"Contento primeramente por mi país, hicieron la verdad que una Copa el Mundo muy buena después de tantos años. Dejar a Alemania afuera no es nada común, y en lo último enfrentar a Francia. La verdad que estoy contento por Álex (Arce), por los compañeros, ahora toca hinchar por Argentina porque bueno, tengo también un hijo argentino, así es que toca apoyarlos (risas). Y como te digo, por Álex ojalá lo tengamos pronto nuevamente con nosotros porque lo vamos a necesitar", señaló José Florentín respecto al desempeño de Paraguay en el Mundial y de su compatriota Álex Arce.