Cuándo juegan Los Pumitas con Escocia por el Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

El encuentro se jugará este domingo 12 de julio desde las 11:00 (hora argentina) en el Avchala Stadium de Tbilisi, el partido podrá seguirse por ESPN y Disney Plus y el ganador se medirá con el vencedor entre Australia y Gales.

Laureano Valle, pilar del Mendoza RC, estará entre los 23 elegidos de Los Pumitas para jugar con Escocia.

El mendocino Bautista Salinas seguirá como titular en la primera línea y entre los suplentes estarán sus comprovincianos Laureano Valle, Federico Serpa y Tomás Canedo. Este último, jugador del Mendoza RC, se sumó al plantel durante el Mundial M20 por la lesión de Bautista Quiroga Miguens.