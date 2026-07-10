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Cuándo juegan Los Pumitas con Escocia por el Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, y Escocia se enfrentarán en una de las semifinales por el 5to puesto del Mundial M20

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Serpa fue el mejor apertura de la fase de grupos del Mundial M20.

Serpa fue el mejor apertura de la fase de grupos del Mundial M20.

Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, y Escocia se enfrentarán en una de las semifinales por el 5to puesto del Mundial M20 que se juega en Georgia.

El encuentro se jugará este domingo 12 de julio desde las 11:00 (hora argentina) en el Avchala Stadium de Tbilisi, el partido podrá seguirse por ESPN y Disney Plus y el ganador se medirá con el vencedor entre Australia y Gales.

Laureano Valle, pilar del Mendoza RC, estará entre los 23 elegidos de Los Pumitas para jugar con Escocia.

Laureano Valle, pilar del Mendoza RC, estará entre los 23 elegidos de Los Pumitas para jugar con Escocia.

El mendocino Bautista Salinas seguirá como titular en la primera línea y entre los suplentes estarán sus comprovincianos Laureano Valle, Federico Serpa y Tomás Canedo. Este último, jugador del Mendoza RC, se sumó al plantel durante el Mundial M20 por la lesión de Bautista Quiroga Miguens.

Los Pumitas fueron segundos en su grupo tras ganarle a Estados Unidos (78-14) e Irlanda (62-40) y perder con Inglaterra (40-38), pero dejando una muy buena imagen y con dos jugadores, Bautista Lescano y el mendocino Serpa, en el equipo ideal de la primera fase.

La formación de Los Pumitas ante Escocia

  • 1 CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista)
  • 2 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires C&RC)
  • 3 SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos)
  • 4 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)
  • 5 HYGONENQ, Felipe (Alumni)
  • 6 DANDE, Tomás (Huirapuca – Tucumán) (capitán)
  • 7 CAÑAS, Basilio (CAE – Entre Ríos)
  • 8 TORRE, Federico (Córdoba Athletic)
  • 9 LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC)
  • 10 GIANNANTONIO, Manuel (Tala – Córdoba)
  • 11 DAIREAUX, Joaquín (SIC)
  • 12 COLL, Pedro (Tigres – Salta) (vicecapitán)
  • 13 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)
  • 14 LESCANO, Bautista (CAE – Entre Ríos)
  • 15 PFISTER, Simón (Tucumán RC)

Suplentes

  • 16 CÚNEO CAMARGO, Manuel (San Juan RC)
  • 17 VALLE, Laureano (Mendoza RC)
  • 18 NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario)
  • 19 ANNAND, Jeremy (Belgrano Athletic)
  • 20 MARIZZA, Franco (Paraná Rowing – Entre Ríos)
  • 21 PREUMAYR, Juan (Jockey – Rosario)
  • 22 SERPA, Federico (Los Tordos)
  • 23 CANEDO, Tomás (Mendoza RC)

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