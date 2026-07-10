Cuándo juegan Los Pumitas con Escocia por el Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, y Escocia se enfrentarán en una de las semifinales por el 5to puesto del Mundial M20 que se juega en Georgia.
Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, y Escocia se enfrentarán en una de las semifinales por el 5to puesto del Mundial M20
Los Pumitas, con 4 mendocinos entre los 23 convocados, y Escocia se enfrentarán en una de las semifinales por el 5to puesto del Mundial M20 que se juega en Georgia.
El encuentro se jugará este domingo 12 de julio desde las 11:00 (hora argentina) en el Avchala Stadium de Tbilisi, el partido podrá seguirse por ESPN y Disney Plus y el ganador se medirá con el vencedor entre Australia y Gales.
El mendocino Bautista Salinas seguirá como titular en la primera línea y entre los suplentes estarán sus comprovincianos Laureano Valle, Federico Serpa y Tomás Canedo. Este último, jugador del Mendoza RC, se sumó al plantel durante el Mundial M20 por la lesión de Bautista Quiroga Miguens.
Los Pumitas fueron segundos en su grupo tras ganarle a Estados Unidos (78-14) e Irlanda (62-40) y perder con Inglaterra (40-38), pero dejando una muy buena imagen y con dos jugadores, Bautista Lescano y el mendocino Serpa, en el equipo ideal de la primera fase.
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