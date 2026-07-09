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El paraguayo Felipe Rivarola volvió al Atlético San Martín y debutó con un gol en el Federal A

Felipe Rivarola volvió al Atlético San Martín tras su paso por el Deportivo Maipú y en su debut fue el autor del gol del triunfo ante Deportivo Rincón de los Sauces

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El paraguayo Felipe Rivarola festeja su gol ante Deportivo Rincón en su vuelta a San Martín.

El paraguayo Felipe Rivarola festeja su gol ante Deportivo Rincón en su vuelta a San Martín.

Gentileza: Prensa Atlético San Martín

Atlético Club San Martín logró un triunfazo ante Deportivo Rincón de los Sauces (Neuquén) con el objetivo de salir del fondo de la tabla. El paraguayo Felipe Rivarola marcó el gol del Chacarero en su debut tras su retorno luego de jugar en el Deportivo Maipú.

El delantero habló este jueves con Ovación y contó sus sensaciones de su vuelta al equipo conducido por Alejandro Abaurre.

Felipe Rivarola tuvo un gran regreso a San Mart&iacute;n.

Felipe Rivarola tuvo un gran regreso a San Martín.

"Estoy contento por haber regresado al Atlético San Martín, por haber marcado un gol para que el equipo obtenga los tres puntos. El grupo se encuentra muy comprometido para jugar estos dos partidos que nos quedan, el domingo tenemos una final con FADEP". arrancó diciendo el paraguayo.

Rivarola viene de marcar un gol para San Mart&iacute;n.

Rivarola viene de marcar un gol para San Martín.

Atlético San Martín jugará este domingo desde las 11.30 ante FADEP, de visitante. Sobre este encuentro, Rivarola afirmó: "Es un partido clave para sumar puntos, vamos a ir a buscar los tres puntos para seguir subiendo en la tabla de posciones".

Felipe Rivarola habló sobre la etapa que vivió en el Deportivo Maipú

Felipe Rivarola opinó sobre el Deportivo Maipú, club donde venía jugando y no tuvo continuidad. "La experiencia fue muy linda y positiva, lamentablemente no pude tener continuidad en los últimos meses y decidí irme para poder sumar minutos y pude regresar a San Martín".

"Nos gusta mucho Mendoza con mi familia. nos estamos acostumbrando al frío", contó.

La opinión de Rivarola sobre la selección paraguaya

Felipe Rivarola se refirió a la participación de Paraguay en el Mundial 2026, donde fue eliminada por Francia en los octavos de final. "Se mostró una cara distinta, con hambre, con la garra guaraní, como se caracteriza, dejó afuera a Alemania, un campeón del mundo, y quedó afuera con Francia, con un penal que cerró el partido. En el próximo torneo trataremos de llegar más lejos", cerró.

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