El paraguayo Felipe Rivarola volvió al Atlético San Martín y debutó con un gol en el Federal A

Rivarola viene de marcar un gol para San Martín.

Atlético San Martín jugará este domingo desde las 11.30 ante FADEP, de visitante. Sobre este encuentro, Rivarola afirmó: "Es un partido clave para sumar puntos, vamos a ir a buscar los tres puntos para seguir subiendo en la tabla de posciones".

Felipe Rivarola habló sobre la etapa que vivió en el Deportivo Maipú

Felipe Rivarola opinó sobre el Deportivo Maipú, club donde venía jugando y no tuvo continuidad. "La experiencia fue muy linda y positiva, lamentablemente no pude tener continuidad en los últimos meses y decidí irme para poder sumar minutos y pude regresar a San Martín".

"Nos gusta mucho Mendoza con mi familia. nos estamos acostumbrando al frío", contó.

La opinión de Rivarola sobre la selección paraguaya

Felipe Rivarola se refirió a la participación de Paraguay en el Mundial 2026, donde fue eliminada por Francia en los octavos de final. "Se mostró una cara distinta, con hambre, con la garra guaraní, como se caracteriza, dejó afuera a Alemania, un campeón del mundo, y quedó afuera con Francia, con un penal que cerró el partido. En el próximo torneo trataremos de llegar más lejos", cerró.