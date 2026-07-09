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La fuerte frase de Arruabarrena tras su estreno en Boca: "En grietas y pelotudeces..."

Luego de comenzar su segundo ciclo como DT de Boca, el Vasco Arruabarrena dejó un fuerte mensaje ante los micrófonos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El DT de Boca envió un contundente mensaje tras su estreno.

El DT de Boca envió un contundente mensaje tras su estreno.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena comenzó con el pie derecho. Durante la jornada de este miércoles, en Salta, Boca le ganó 1-0 a Atlético Paranaense en el marco de un partido amistoso. Lautaro Blanco, con un verdadero golazo, le dio la victoria a su equipo.

Tras el encuentro, el Vasco enfrentó los micrófonos. Y además de expresar sus emociones sobre lo acontecido en el campo de juego, el DT dio el golpe sobre la mesa con un fuerte mensaje con tono político: "En grietas y pelotudeces políticas no me voy a meter".

Lautaro Blanco le dio el triunfo a Boca en el debut del Vasco Arruabarrena.

Lautaro Blanco le dio el triunfo a Boca en el debut del Vasco Arruabarrena.

La palabra del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca

Arruabarrena, que puso primera en su segundo ciclo como director técnico de Boca, se diferenció de los entrenadores que en el último tiempo se calzaron el buzo de DT.

Conocedor como pocos de lo que significa el día a día en el Xeneize, declaró sin pelos en la lengua con referencia al clima político que se respira en el club. Cabe recordar que las elecciones presidenciales serán a fines de la temporada 2027.

"El que es hincha de Boca, el que tiene el ADN de Boca, sea oficialista u oposición quiere que Boca gane. Y lo digo porque tengo ejemplos muy cercanos de gente importante de la oposición que fue la primera que me saludó para desearme suerte", comenzó en su charla con Cadena Xeneize.

La palabra del Vasco Arruabarrena tras su debut.

La palabra del Vasco Arruabarrena tras su debut.

Sobre este mismo tema, sumó: "Ellos quieren que Boca gane, pueden estar de acuerdo o no con Román, pero el que tiene el ADN de Boca quiere que gane. Y esto de las grietas y estas pelotudeces políticas no voy a estar".

Para finalizar, con un claro mensaje al hincha, Arruabarrena cerró: "Lo único que voy a tratar de hacer es un equipo que el hincha de Boca se vea identificado y tratar de armar el grupo".

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