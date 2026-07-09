La fuerte frase de Arruabarrena tras su estreno en Boca: "En grietas y pelotudeces..."

Conocedor como pocos de lo que significa el día a día en el Xeneize, declaró sin pelos en la lengua con referencia al clima político que se respira en el club. Cabe recordar que las elecciones presidenciales serán a fines de la temporada 2027.

"El que es hincha de Boca, el que tiene el ADN de Boca, sea oficialista u oposición quiere que Boca gane. Y lo digo porque tengo ejemplos muy cercanos de gente importante de la oposición que fue la primera que me saludó para desearme suerte", comenzó en su charla con Cadena Xeneize.

La palabra del Vasco Arruabarrena tras su debut.

Sobre este mismo tema, sumó: "Ellos quieren que Boca gane, pueden estar de acuerdo o no con Román, pero el que tiene el ADN de Boca quiere que gane. Y esto de las grietas y estas pelotudeces políticas no voy a estar".

Para finalizar, con un claro mensaje al hincha, Arruabarrena cerró: "Lo único que voy a tratar de hacer es un equipo que el hincha de Boca se vea identificado y tratar de armar el grupo".