No es magia ni fue una persona: por qué el agua del mar es salada y de dónde viene toda esa sal

Es decir, la sal del mar viene en gran parte, de las rocas de los continentes. Durante millones de años, la lluvia fue desgastando montañas, suelos y piedras, liberando minerales que luego viajaron por ríos y quebradas hasta llegar al océano.

Parte de esos minerales quedó disuelta en el agua marina y su concentración fue aumentando. También hay aportes del fondo marino. En algunas zonas, como las fuentes hidrotermales, el agua caliente que sale desde el interior de la Tierra libera minerales al mar.

Quizá no te lo hayas preguntado nunca pero... ¿sabes de dónde procede la sal de los océanos?

El agua se evapora, pero muchas sales siguen estando. Así, con el paso del tiempo, el océano concentró grandes cantidades de sal, de tal manera que ya no es dulce sino salado. Además, las chimeneas hidrotermales situadas en el fondo del océano y la actividad volcánica submarina también contribuyen a que haya sal en el mar.