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No es magia ni fue una persona: por qué el agua del mar es salada y de dónde viene toda esa sal

El 97% de la superficie terrestre es agua de mar salada ¿te has preguntado por qué y de donde proviene toda la sal? Todos los detalles

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
No es magia ni fue una persona: por qué el agua del mar es salada y de dónde viene toda esa sal

No es magia ni fue una persona: por qué el agua del mar es salada y de dónde viene toda esa sal

Seguro te ha pasado de ir a vacacionar al mar, y al entrar o estar en la orilla sin querer tragas su agua salada. ¿Alguna vez te has preguntado a qué se debe esa sal y de donde proviene realmente? Porque no es que alguien le echa sal, o sí, pero lo hace la naturaleza.

En el mar, el agua salada nos da sed y nos pone el pelo duro. Todo eso gracias a la gran cantidad de sal que tiene. Como el planeta tierra más de un 90% de agua salada, es imposible pensar la cantidad de salinidad que tiene. Pero ¿por qué, cómo o de dónde?

Por qué el agua del mar es salada y de dónde viene toda esa sal

Sal del Mar Muerto.

Sal del Mar Muerto.

La lluvia y otras formas de precipitación caen sobre nuestro planeta como agua dulce ligeramente ácida. A medida que parte de esta agua fluye sobre el paisaje, erosiona físicamente las rocas y las descompone químicamente. Después transporta las sales de las rocas a los ríos y otros arroyos y las deposita en el océano.

Es decir, la sal del mar viene en gran parte, de las rocas de los continentes. Durante millones de años, la lluvia fue desgastando montañas, suelos y piedras, liberando minerales que luego viajaron por ríos y quebradas hasta llegar al océano.

Parte de esos minerales quedó disuelta en el agua marina y su concentración fue aumentando. También hay aportes del fondo marino. En algunas zonas, como las fuentes hidrotermales, el agua caliente que sale desde el interior de la Tierra libera minerales al mar.

Quiz&aacute; no te lo hayas preguntado nunca pero... &iquest;sabes de d&oacute;nde procede la sal de los oc&eacute;anos?

Quizá no te lo hayas preguntado nunca pero... ¿sabes de dónde procede la sal de los océanos?

El agua se evapora, pero muchas sales siguen estando. Así, con el paso del tiempo, el océano concentró grandes cantidades de sal, de tal manera que ya no es dulce sino salado. Además, las chimeneas hidrotermales situadas en el fondo del océano y la actividad volcánica submarina también contribuyen a que haya sal en el mar.

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