Cómo se dice "el mar" o "la mar": la RAE se metió en el debate y lo aclaró

Según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra 'mar' pertenece al género ambiguo. ¿Esto qué quiere decir? Que puede emplearse tanto en femenino como en masculino siendo ambas correctas.

No obstante, si nos fijamos en las distintas acepciones vemos como la forma más adecuada para referirnos al mar como elemento es mediante el masculino.

Es correcto decir tanto "el mar" como "la mar" resulta importante destacar en qué situaciones es más aconsejable utilizar el femenino en lugar del masculino.

Según se especifica en la RAE, usaremos el femenino para referirnos a situaciones en las que aparezcan personas ligadas al mar, como marineros, y cuando acudamos a frases hechas con adjetivos femeninos que determinan el movimiento de las olas y estado del mar, como 'alta mar', 'mar larga', 'mar rizada' o 'mar tendida'.

No obstante, recuerda que ambas formas son correctas y podemos utilizar tanto el femenino como el masculino para referirnos al mar.

La palabra mar procede del latín y conservó una particularidad: se transformó en un sustantivo de género ambiguo, apto para emplearse en masculino o femenino sin variar su sentido.

Esa doble posibilidad explica por qué marineros y poetas prefieren "la mar", mientras que el uso general opta por "el mar" en contextos identificados.

En ámbitos formales académicos y noticiosos la tendencia es usar el masculino cuando se refiere al ecosistema o a un litoral concreto.

Periodistas y científicos suelen escribir sobre "el mar" al tratar corrientes, mareas o biodiversidad. Esa elección responde a la claridad referencial que aporta el artículo masculino frente al uso más emotivo del femenino.

Fuente: uncom.com