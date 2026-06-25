RAE: Tiene sólo cuatro letras y es la palabra más difícil del idioma español

Su versatilidad es lo que la hace tan útil en el español cotidiano, pero también lo que puede generar confusión en estudiantes de español como segunda lengua.

La Real Academia Española (RAE) clasifica “como” en varias categorías, desde verbo hasta conjunción.

Su versatilidad la convierte en una de las palabras más enigmáticas y útiles del idioma, usada casi sin pensar por los hablantes nativos, pero que puede ser un verdadero retopara quienes estudian español.

Los múltiples significados de “como”

Verbo - En su forma más básica, la palabra “ como ” es la primera persona del singular del presente del verbo “comer”. Ejemplo: “Yo como frutas todos los días”.

- En su forma más básica, la palabra “ ” es la primera persona del singular del presente del verbo “comer”. Ejemplo: “Yo como frutas todos los días”. Comparación - Se utiliza también para establecer similitudes entre dos elementos. Ejemplo: “Es tan rápido como un rayo”.

- Se utiliza también para establecer similitudes entre dos elementos. Ejemplo: “Es tan rápido como un rayo”. Modo - Indica la manera en que se realiza una acción. Ejemplo: “Hacelo como quieras”.

- Indica la manera en que se realiza una acción. Ejemplo: “Hacelo como quieras”. Causalidad - Introduce una razón o motivo. Ejemplo: “Como no vino, lo llamé”.

- Introduce una razón o motivo. Ejemplo: “Como no vino, lo llamé”. Condición - Funciona como una condicional. Ejemplo: “Como no estudies, vas a desaprobar”.

- Funciona como una condicional. Ejemplo: “Como no estudies, vas a desaprobar”. Ejemplo o aproximación - Da una idea general o ejemplifica. Ejemplo: “Hay como veinte personas en la sala”.

- Da una idea general o ejemplifica. Ejemplo: “Hay como veinte personas en la sala”. Equivalencia o función - Significa “en calidad de” o “en el rol de”. Ejemplo: “Trabajó como voluntario”.

- Significa “en calidad de” o “en el rol de”. Ejemplo: “Trabajó como voluntario”. Expresiones fijas - Frases hechas que incluyen “como sea” o “como si”.

- Frases hechas que incluyen “como sea” o “como si”. Enfático o intensificador - Resalta o da fuerza a una acción. Ejemplo: “¡Como grita ese chico!”.

- Resalta o da fuerza a una acción. Ejemplo: “¡Como grita ese chico!”. Comparación negativa o restrictiva - Ejemplo: “No hay nadie como ella”.

- Ejemplo: “No hay nadie como ella”. Duplicación con énfasis- Se usa dos veces para enfatizar una cualidad. Ejemplo: “Estaba tan cansado como como si no hubiera dormido”.

Además, la tilde en “cómo”, con tilde, indica que estamos ante una forma tónica. Se puede usar de manera interrogativa.

Fuente: tn.com.ar