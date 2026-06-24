RAE: esta es la palabra en español para referirse a "déjà vu"

El fenómeno de sentir que un momento presente ya lo vivimos antes, conocido universalmente como “déjà vu”, tiene su propio término en español.

La Real Academia Española rechaza el uso del término “déjà vu”, pues señaló que no pertenece al idioma, y existe una forma de referirse al concepto en español.

Sin embargo, aunque el término es ampliamente conocido, es un extranjerismo que proviene del idioma francés y significa de manera literal "ya visto".

La respuesta de la academia es que la expresión francesa no ha sido adaptada a español, por lo que al escribirse debe ir con resalte tipográfico, como podrían ser las cursivas.

La RAE afirma que "déjà vu" es una expresión francesa sin adaptar y debe escribirse con resalte tipográfico. Puede emplearse, también, el término de significado más amplio "paramnesia", explicó.

El término paramnesia tiene raíces en el griego, derivando de las palabras para (alrededor o junto a) y mnesis (memoria). En esencia, describe una alteración de la memoria que provoca la sensación de familiaridad con algo que en realidad está ocurriendo por primera vez.

Este concepto incluye fenómenos como el "déjà vu", pero también abarca otras experiencias relacionadas con la percepción errónea de la memoria.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), paramnesia se define como la “alteración de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido o modifica algunas circunstancias de aquellas que se han producido”.

En este caso, el término se utiliza específicamente para nombrar la sensación de “haber vivido antes” un acontecimiento actual.

Fuente: mvsnoticias.com