La RAE actualizó su diccionario y aceptó tres palabras muy populares

Entre las palabras que llamó la atención es especialmente “machirulo”, un vocablo que se usa frecuentemente para describir a los hombres que muestran actitudes machistas.

Exactamente la RAE define a “machirulo” como “dicho de una persona, especialmente de un hombre: Que exhibe una actitud machista”. El año pasado la entidad incluyó en su diccionario el vocablo “micromachismo”.

Además se incorporaron 4.381 novedades, entre nuevos términos, acepciones a palabras existentes, enmiendas a artículos y supresiones, junto a los sinónimos y antónimos de cada término en la versión electrónica.

"No hay otro diccionario con estas prestaciones", sostuvo Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Muñoz Machado resaltó la acepción de voces como "crack" (en cursiva), para definir a la persona que destaca extraordinariamente en algo, y la enmienda audímetro, que ahora también refiere al aparato que mide las horas concretas que se está conectado a una emisora de radio o televisión para determina el índice de audiencia.

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En el ámbito de la sexualidad se incorporaron no binario y disforia de género, para referir a la persona que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer y para definir a la angustia o malestar persistente en una persona por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género, respectivamente.

"Machirulo" (o machirula) también se incluyó en este apartado, como forma despectiva y coloquial de definir a una persona, especialmente un hombre, que exhibe una actitud machista.

En el área de la música se incorporaron términos como chundachunda, que refiere a la música fuerte, y perreo, para definir al baile que se realiza, generalmente a ritmo de reggaetón, con movimientos eróticos de cadera.

Fuente: perfil.com