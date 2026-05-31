La RAE actualizó su diccionario y aceptó tres palabras muy populares

La Real Academia Española actualizó su diccionario e incorporó términos y variaciones de todo tipo. Sumó a su diccionario más de 4.381 novedades.
Incluyó palabras del día a día como "machirulo", "perreo" y "crack" pasan estar incluidas en el Diccionario de la Lengua Española por decisión y aceptación de la Real Academia Española (RAE) que, hasta el momento, consideraba su uso como incorrecto
Entre las palabras que llamó la atención es especialmente “machirulo”, un vocablo que se usa frecuentemente para describir a los hombres que muestran actitudes machistas.
Exactamente la RAE define a “machirulo” como “dicho de una persona, especialmente de un hombre: Que exhibe una actitud machista”. El año pasado la entidad incluyó en su diccionario el vocablo “micromachismo”.
Además se incorporaron 4.381 novedades, entre nuevos términos, acepciones a palabras existentes, enmiendas a artículos y supresiones, junto a los sinónimos y antónimos de cada término en la versión electrónica.
"No hay otro diccionario con estas prestaciones", sostuvo Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Muñoz Machado resaltó la acepción de voces como "crack" (en cursiva), para definir a la persona que destaca extraordinariamente en algo, y la enmienda audímetro, que ahora también refiere al aparato que mide las horas concretas que se está conectado a una emisora de radio o televisión para determina el índice de audiencia.
En el ámbito de la sexualidad se incorporaron no binario y disforia de género, para referir a la persona que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer y para definir a la angustia o malestar persistente en una persona por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género, respectivamente.
"Machirulo" (o machirula) también se incluyó en este apartado, como forma despectiva y coloquial de definir a una persona, especialmente un hombre, que exhibe una actitud machista.
En el área de la música se incorporaron términos como chundachunda, que refiere a la música fuerte, y perreo, para definir al baile que se realiza, generalmente a ritmo de reggaetón, con movimientos eróticos de cadera.
Fuente: perfil.com