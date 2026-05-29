RAE: esta es la palabra más larga del diccionario español

Una de las particularidades más interesantes del español es un término que se compone de 23 letras. Se trata de la palabra más larga de este idioma.

Es más extenso, incluso, que esternocleidomastoideo o otorrinolaringología, los cuales suelen ser difíciles de pronunciar. De cuál se trata y qué significa.

La diversidad y riqueza del español se manifiestan de muchas formas, desde la poesía hasta la prosa técnica. Sin embargo, ¿alguna vez te preguntaste cuál es la palabra más larga del idioma?

En ese sentido, la palabra más extensa en español es electroencefalografista, la cual contiene 23 letras en total. Así lo dio a conocer la propia RAE.

"La palabra más larga que figura como lema en el diccionario académico es 'electroencefalografista'", informó la Real Academia Española.

La palabra "electroencefalografista" es un verdadero gigante lingüístico, compuesta por 23 letras y 10 sílabas.

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¿Qué significa electroencefalografista?

La Real Academia Española define electroencefalografista como "persona especializada en electroencefalografía". Esta es una parte de la Medicina que estudia la obtención y análisis de los electroencefalogramas, que son, a su vez, exámenes que sirven para medir la actividad eléctrica del cerebro, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Para entender completamente el significado de "electroencefalografista", es necesario desglosarla en sus partes constituyentes, un proceso que revela su intrincada construcción léxica, indica Sarah Romero, autora del artículo anteriormente citado:

"Electro-" : Este prefijo, proveniente del griego "lektron" que significa "ámbar", se relaciona con la electricidad. En el contexto médico, este prefijo se utiliza para denotar la relación con la electricidad.

: Este prefijo, proveniente del griego "lektron" que significa "ámbar", se relaciona con la electricidad. En el contexto médico, este prefijo se utiliza para denotar la relación con la electricidad. "-encefalo-" : Este segmento, también de origen griego, derivado de "enkephalos" que significa "cerebro", nos lleva al centro del órgano más complejo del cuerpo humano.

: Este segmento, también de origen griego, derivado de "enkephalos" que significa "cerebro", nos lleva al centro del órgano más complejo del cuerpo humano. "-grafista": Este sufijo, derivado del griego "graphein", que significa "escribir", completa la palabra aludiendo a una persona que realiza cierta acción o profesión.

En este caso, un "electroencefalografista" es aquel especialista que emplea una máquina llamada electroencefalógrafo para registrar la actividad eléctrica del cerebro.

Fuente: cronista.com y larepublica.pe