¿Arveja o alverja?: La RAE aclaró cuál es la forma correcta de decirlo y pronunciarlo

En general, es normal que en nuestro idioma se presenten diversos tipos de dudas ortográficas sobre varios vocablos, pues, sin importar si estos son de frecuente uso o no, a la hora de la escritura es muy común que nos cuestionemos cuál es la forma correcta de escribir algunas voces.

Respecto a esto, en ciertas ocasiones nos encontraremos con que en el habla común a menudo se suelen presentar ciertas variantes de las grafías originales de varios vocablos, lo cual suele suceder por similitud con la original o por la facilidad en la articulación, lo que suele dar paso a variantes que pueden ser una incorrección del idioma o que finalmente se prefieren sobre las originales debido a su extensión en el idioma.

para reconocer si ambas voces son igualmente válidas o si alguna se ha generado como variante, adecuada o no, el día de hoy consultaremos a la Real Academia Española (RAE) para verificar qué nos dice al respecto.

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Sobre esta cuestión, la RAE nos indica en su portal oficial de X que para el caso de esta voz es igualmente válido tanto la grafía "alverja", con ele (l) intermedia, como la grafía "arveja", con ere (r) intermedia, así que, tú puedes emplearlas de manera indistinta sin incurrir en ninguna incorrección del idioma.

De hecho, se aclara por la RAE que ambas voces están registradas con el mismo significado en el Diccionario de la lengua española, tal y como nos podemos encontrar en cada una de las entradas de estas construcciones.

Asimismo, también debemos tomar en cuenta que, según especifica este texto académico, la voz "arveja" proviene del latín ‘ervilia’, mientras que en lo que respecta a la grafía "alverja", esta se indica que se origina de "arveja", así que es posible "alverja" sea una variante de la voz original.

Fuente: ensedeciencia.com