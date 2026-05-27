Descubrí cuál es la palabra argentina que la RAE sumó al diccionario español

Esta incorporación marca un reconocimiento importante para el dialecto local y su influencia en el español rioplatense.

En este contexto, la Real Academia Española (RAE) reconoció una palabra al diccionario oficial, lo que refleja un reconocimiento para el dialecto local.

La RAE, institución central en la regulación y preservación del idioma, continúa adaptándose a los cambios lingüísticos que reflejan la identidad de millones de hispanohablantes.

La RAE define"che" como una expresión usada "para llamar la atención, detener o pedir atención a alguien, o para denotar asombro o sorpresa", un significado que captura la familiaridad y cercanía propias del español de Argentina y Uruguay.

Este no es el único término argentino en sumarse al diccionario; palabras como"laburar" y "pibe" también han sido incorporadas recientemente. Estos reconocimientos reafirman el compromiso de la academia con una lengua en constante evolución que representa a sus hablantes.

Para los argentinos, ver sus expresiones más representativas reconocidas oficialmente es motivo de orgullo. La inclusión de “che” no solo valida la riqueza del español hablado en el Río de la Plata, sino que también permite a los hispanohablantes de otros países comprender mejor su significado sin perder su esencia local.

De este modo, el diccionario de la RAE se convierte en un reflejo vivo del español en su constante evolución.

En última instancia, que una palabra palabra tan identificada con el habla argentina forme parte del diccionario de la RAE reafirma la capacidad del lenguaje para adaptarse, incorporar nuevas voces y seguir creciendo.

“Che” es ahora, oficialmente, parte del patrimonio lingüístico global, y con ello, el español de Argentina sigue dejando su huella en el mundo.

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RAE: origen de la palabra "che"

Dentro de las palabras que los argentinos utilizamos en el día a día, "che" debe contar como una de las más pronunciadas. En cuanto a su significad la RAE lo define como una interjección “para llamar, detener o pedir atención a alguien, o para denotar asombro o sorpresa”, pero la realidad es que nosotros la usamos también como vocativo (es decir, con función apelativa en reemplazo del nombre de la persona a la que le estamos hablando).

El origen de esta palabra es un debate que se mantiene vivo desde hace muchos años. Los lingüistas tienen varias teorías para determinar su origen.

Otros afirman que proviene de una forma coloquial del italiano cultura que tuvo una fuerte influencia en Argentina. En el idioma, se usa de diversas formas como:

"Che fai?" - ¿Qué haces?",

"Che cosa?" - "¿Qué cosa?",

"Che stai dicendo?" - "¿Qué estás diciendo?"

Fuente: pilardiario.com