¿Cómo se dice "tener claro una cosa" o "tener clara una cosa"?: La RAE indicó cuál es la que está bien

La Real Academia Española (RAE) a través de El buen uso del español, señala que el adjetivo debe concordar con el complemento directo. Es decir, no se dice "tener claro una cosa", sino "tener clara una cosa".

El error resulta habitual porque muchas personas mantienen la expresión fija sin adaptar el adjetivo. Sin embargo, el español sí establece una diferencia según aquello de lo que se esté hablando.

Se dice tener clara una cosa, no tener claro una cosa. No cometas el error de seguir usando el masculino “claro” cuando va unido a “cosa”, que obviamente es femenino.

En la expresión tener claro, la palabra claro ha de concordar en género y número con aquello a lo que se refiere.

Sin embargo, en ocasiones tener claro se emplea sin guardar la concordancia, como en los siguientes ejemplos: Los directivos habían solicitado el aplazamiento del partido de vuelta hasta no tener claro la sanción de la federación, El presidente tenía claro los diez nombres y solo estaba esperando la contestación de dos miembros.

En los ejemplos anteriores habría sido más apropiado decir tener clara la sanción y tener claros los diez nombres.

No obstante, "claro" se usa en masculino singular cuando esta expresión se aplica a una oración o idea introducida por "si", "que" o una conjunción similar: Tenía claro que las propuestas eran inaceptables o No tienen claro si la apertura del local será finalmente este lunes.

La misma norma afecta a otros ejemplos cotidianos: "tener claro un asunto" es correcto, pero habría que decir "tener claras las opciones" o "tener clara la situación" cuando el sustantivo es femenino o plural.

Fuente: elliberaldigital.com