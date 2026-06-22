Este ave o esta ave: la RAE despejó las dudas de cómo se dice correctamente

Lo primero que debemos tomar en cuenta sobre esta duda es que ciertamente el vocablo "ave" es un sustantivo femenino, por lo que, se podría pensar que, dado que los artículos presentan variación de género, entonces lo adecuado es mencionarlo como "la ave", sin embargo, esto es incorrecto, pues lo realmente adecuado en nuestro idioma es decir "el ave".

La RAE ha aclarado que la única forma correcta es esta ave, ya que este ave no concuerda en género, aunque sea correcto escribir el artículo el. De hecho la confusión nace ahí.

Muchos hablantes ven el ave y aplican la lógica de otras palabras masculinas, como el coche o el libro. Sin embargo, en este caso el artículo funciona de otra manera.

El Diccionario Prehispánico de Dudas explica que ave empieza por una /a/ tónica y ese es el único motivo por el que cuando el artículo determinado va inmediatamente antes, se usa el: el ave. La misma explicación vale para otros sustantivos femeninos similares, como el agua o el águila.

Pero eso no hace que el criterio de concordancia se elimine. La RAE también recuerda que los adjetivos deben ir en femenino. Por eso se dice el ave negra, no el ave negro.

Con los demostrativos ocurre lo mismo. Este es masculino y esta es femenino. Como ave es femenino, la opción correcta es esta ave, igual que diríamos esa ave o aquella ave.

La diferencia está en el tipo de palabra que acompaña al sustantivo, ya que el se usa por una regla fonética muy concreta: lo utilizamos ante ciertos nombres femeninos que empiezan por /a/ tónica cuando no hay nada entre el artículo y el nombre.

Esa regla no se extiende automáticamente a todos los determinantes. De hecho, la RAE aclara que los demás determinantes deben ir en femenino. Ahí entran demostrativos como esta, esa o aquella.

Eso es lo que explica la contradicción entre el ave y esta ave. En plural es mucho más fácil de entender. Nadie debería decir los aves sino las aves. El plural devuelve de forma visible el género real de la palabra.

Fuente: okdiario.com