La RAE dictó sentencia de cuál es el plural de "jabalí"

Lo cierto es que la RAE, a través del Diccionario panhispánico de dudas y de la Fundéu lo ha dejado bien claro. Ambas opciones son válidas, pero la terminación en -es resulta preferible.

La duda surge en la manera de escribir la palabra "jabalí" en plural. Para la RAE, existen dos formas correctas, aunque admite preferencia por una.

Una de las consultas más frecuentes de los hablantes del español gira en torno a una peculiar palabra y su uso: jabalí. La duda aparece cuando llega el momento de ponerla en plural.

¿Se dice jabalíes o jabalís? La respuesta revela una particularidad del idioma y una aclaración de la Real Academia Española (RAE).

Lo primero que señala la RAE es que ambas formas son correctas. Es decir, no existe error gramatical en utilizar jabalíes ni en optar por jabalís.

Sin embargo, la institución admite que prefiere una en particular, sobre todo, dependiendo el contexto.

La forma “jabalíes” es la recomendada en contextos formales o académicos. Esto es porque responde a la "llamada norma culta del español" y sigue una tendencia histórica del idioma: agregar la terminación "es" a palabras que terminan en vocal tónica, especialmente en "í" y "ú".

Por ese motivo es la opción preferida en textos académicos, documentos oficiales, redacciones periodísticas y ámbitos institucionales o escolares. No se trata de una imposición, pero sí de una sugerencia vinculada a la tradición morfológica del español.

En cambio, “jabalís” es plenamente válido en contextos informales. Su uso se asocia más al habla cotidiana o a las redes sociales. Esta variante resulta más breve y ágil al pronunciarse.

El español admite este plural en "s" para palabras agudas terminadas en "í", por lo que no constituye un error.

Detrás de esta aparente contradicción hay una regla general del idioma. Muchas palabras terminadas en "í" o "ú" aceptan dos plurales.

Por ejemplo: bisturí puede ser bisturíes o bisturís; tabú, tabúes o tabús. No obstante, existen excepciones, sobre todo extranjerismos como menú o champú, que solo admiten la forma en "s".

Fuente: eldestapeweb.com