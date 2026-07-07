¿A dónde se va el agua del mar cuando hay marea baja y qué significa?

El mar también puede estar en marea baja o bajamar, que es el momento del ciclo en que el agua desciende a su punto mínimo y el agua se retira de la costa. Este ciclo ocurre cada 12 horas aproximadamente, es decir, que se producen dos ciclos al día.

¿A dónde va el agua en la bajamar o marea baja?

Pero, ¿qué significa y cómo se producen los cambios en la marea? Cuando somos chicos, pensamos que la luna nos sigue en el auto o que el agua del mar desaparece mágicamente cuando cae la noche.

La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: son las fuerzas de gravedad ejercidas por la Luna y el Sol las que alteran los océanos de la Tierra. El agua no desaparece ni se hunde, se traslada a otras partes del planeta.

El Sol y la Luna atraen los océanos mediante gravedad. Se crean cúmulos o bultos de agua, lo cual produce marea alta en algunos puntos del planeta y marea baja en otros, cuando se aleja y es succionada desde las costas.

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Dependiendo de la alineación de los astros, se pueden generar distintos tipos de mareas en el agua de mar o espejos de agua. Las mareas vivas, por ejemplo, son las que ocurren en luna nueva y llena. Son más altas y más bajas de lo habitual.

Las mareas muertas ocurren cuando la Luna y el Sol están en ángulo recto y sus fuerzas gravitatorias se contrarrestan, generando mareas más suaves y equilibradas.

¿De qué manera estos cambios en el agua del mar afectan las actividades humanas?

El cambio de mareas que se produce naturalmente y de forma cíclica depende también de las fases de la Luna y su relación con el Sol.

Los cambios en las mareas afectan las actividades costeras.

El estado del mar con respecto a las costas puede alterar varias actividades humanas, desde la navegación hasta la pesca, el turismo o la generación de energía hidroeléctrica.