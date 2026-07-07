¿A dónde se va el agua del mar cuando hay marea baja y qué significa?

Llegado cierto horario y momento del día, si visitamos una playa, vamos a notar que el agua de la marea comienza a bajar. Lo mismo pasa cuando la marea sube y son dos fenómenos que se pueden explicar científicamente. Te explico qué significa y cómo se genera la marea baja.
En el mar y los espacios de agua naturales, existen diferentes fenómenos que se van generando por el movimiento y cambio propio del agua, de los suelos o de la tierra. La marea se puede definir como el ascenso y descenso periódico del nivel del mar.
La marea tiene diferentes estadíos o fases en un ciclo que se repite diariamente. El agua del mar puede estar alta o en pleamar, que es cuando la marea alcanza su nivel máximo y cubre parte de la costa.
El mar también puede estar en marea baja o bajamar, que es el momento del ciclo en que el agua desciende a su punto mínimo y el agua se retira de la costa. Este ciclo ocurre cada 12 horas aproximadamente, es decir, que se producen dos ciclos al día.
¿A dónde va el agua en la bajamar o marea baja?
Pero, ¿qué significa y cómo se producen los cambios en la marea? Cuando somos chicos, pensamos que la luna nos sigue en el auto o que el agua del mar desaparece mágicamente cuando cae la noche.
La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: son las fuerzas de gravedad ejercidas por la Luna y el Sol las que alteran los océanos de la Tierra. El agua no desaparece ni se hunde, se traslada a otras partes del planeta.
El Sol y la Luna atraen los océanos mediante gravedad. Se crean cúmulos o bultos de agua, lo cual produce marea alta en algunos puntos del planeta y marea baja en otros, cuando se aleja y es succionada desde las costas.
Dependiendo de la alineación de los astros, se pueden generar distintos tipos de mareas en el agua de mar o espejos de agua. Las mareas vivas, por ejemplo, son las que ocurren en luna nueva y llena. Son más altas y más bajas de lo habitual.
Las mareas muertas ocurren cuando la Luna y el Sol están en ángulo recto y sus fuerzas gravitatorias se contrarrestan, generando mareas más suaves y equilibradas.
¿De qué manera estos cambios en el agua del mar afectan las actividades humanas?
El cambio de mareas que se produce naturalmente y de forma cíclica depende también de las fases de la Luna y su relación con el Sol.
El estado del mar con respecto a las costas puede alterar varias actividades humanas, desde la navegación hasta la pesca, el turismo o la generación de energía hidroeléctrica.