Cómo recuperar la presión del agua de la ducha usando un poco de vinagre blanco

Prepará el material: buscá una bolsa de plástico resistente (como las de congelar) y un par de bandas elásticas o una soga delgada.

buscá una bolsa de plástico resistente (como las de congelar) y un par de bandas elásticas o una soga delgada. Sumergí el cabezal: llená la bolsa con vinagre blanco hasta la mitad. Colocala alrededor del cabezal de la ducha, asegurándote de que todos los orificios obstruidos queden completamente sumergidos en el líquido.

llená la bolsa con vinagre blanco hasta la mitad. Colocala alrededor del cabezal de la ducha, asegurándote de que todos los orificios obstruidos queden completamente sumergidos en el líquido. Asegurá la bolsa: sujetá firmemente la bolsa al caño de la ducha usando las bandas elásticas para que no se caiga.

sujetá firmemente la bolsa al caño de la ducha usando las bandas elásticas para que no se caiga. Dejá actuar: el tiempo es clave. Dejá que el vinagre trabaje un mínimo de cuatro horas. Si la acumulación de sarro es muy severa, lo ideal es dejarlo actuar durante toda la noche.

El vinagre blanco es uno de los elementos caseros muy populares en cuanto a la limpieza.

Una vez transcurrido el tiempo de espera, retirá la bolsa con cuidado y de inmediato abrí la canilla del agua caliente a máxima potencia durante un minuto.

Vas a notar cómo la presión arrastra y expulsa los restos de suciedad desprendidos, liberando el flujo por completo. Si todavía queda algún residuo rebelde, podés removerlo suavemente con un cepillo de dientes viejo.

Para validar la efectividad de este truco casero, diversos expertos en mantenimiento de casa respaldan su uso; de hecho, la revista especializada en diseño y cuidado del hogar AD Magazine coincide en que este procedimiento con vinagre blanco es la alternativa ecológica y eficiente más recomendada.

Precauciones obligatorias

Si el cabezal de tu ducha es de latón o tiene acabados de níquel, tené cuidado. En superficies de latón, no dejes actuar el vinagre por más de 30 minutos, y si es de níquel, es mejor evitar este método para no alterar el brillo ni dañar el revestimiento metálico.

Mantener este hábito con una limpieza rápida una vez al mes no solo te va a garantizar baños reconfortantes y con la presión ideal, sino que además va a extender la vida útil de tus elementos sin la necesidad de químicos agresivos ni soluciones costosas.