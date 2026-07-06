Cómo recuperar la presión del agua de la ducha usando un poco de vinagre blanco

Te metés al baño después de un día eterno, abrís la canilla esperando ese chorro potente que te saque el estrés de encima y, en su lugar, te encontrás con un hilo de agua mezquino, que sale para cualquier lado. La pérdida de presión en la ducha es un clásico de los dolores de cabeza del hogar, pero la solución no siempre exige llamar a un plomero ni gastar una fortuna en repuestos.
El principal enemigo de tus baños no es la falta de caudal de la red, sino el sarro. Con el tiempo, los minerales del agua dura se van depositando silenciosamente en el cabezal, obstruyendo los pequeños orificios y estrangulando el paso del líquido. Por suerte, existe el vinagre blanco para solucionar el problema.
Cómo recuperar la presión de la ducha usando un poco de vinagre
El vinagre blanco destilado contiene un nivel de acidez ideal para disolver el carbonato de calcio (el sarro) sin dañar los componentes de la grifería. Para poner en práctica este método, solo necesitás seguir estos pasos:
- Prepará el material: buscá una bolsa de plástico resistente (como las de congelar) y un par de bandas elásticas o una soga delgada.
- Sumergí el cabezal: llená la bolsa con vinagre blanco hasta la mitad. Colocala alrededor del cabezal de la ducha, asegurándote de que todos los orificios obstruidos queden completamente sumergidos en el líquido.
- Asegurá la bolsa: sujetá firmemente la bolsa al caño de la ducha usando las bandas elásticas para que no se caiga.
- Dejá actuar: el tiempo es clave. Dejá que el vinagre trabaje un mínimo de cuatro horas. Si la acumulación de sarro es muy severa, lo ideal es dejarlo actuar durante toda la noche.
Una vez transcurrido el tiempo de espera, retirá la bolsa con cuidado y de inmediato abrí la canilla del agua caliente a máxima potencia durante un minuto.
Vas a notar cómo la presión arrastra y expulsa los restos de suciedad desprendidos, liberando el flujo por completo. Si todavía queda algún residuo rebelde, podés removerlo suavemente con un cepillo de dientes viejo.
Para validar la efectividad de este truco casero, diversos expertos en mantenimiento de casa respaldan su uso; de hecho, la revista especializada en diseño y cuidado del hogar AD Magazine coincide en que este procedimiento con vinagre blanco es la alternativa ecológica y eficiente más recomendada.
Precauciones obligatorias
Si el cabezal de tu ducha es de latón o tiene acabados de níquel, tené cuidado. En superficies de latón, no dejes actuar el vinagre por más de 30 minutos, y si es de níquel, es mejor evitar este método para no alterar el brillo ni dañar el revestimiento metálico.
Mantener este hábito con una limpieza rápida una vez al mes no solo te va a garantizar baños reconfortantes y con la presión ideal, sino que además va a extender la vida útil de tus elementos sin la necesidad de químicos agresivos ni soluciones costosas.