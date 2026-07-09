"No me siento apto para reinsertarme en la sociedad", la sorpresiva frase del preso que se negó a quedar libre

Su función era la de facilitar el contrato entre compradores y vendedores. No recibía dinero por ello, sino que se le pagaba con pequeñas dosis de droga que usaba para su consumo personal y así acompañar a una adicción que padecía desde hace años.

Los dichos del preso sorprendieron a todos, porque en la causa que se lleva en su contra, su abogado defensor, Rodrigo Altamira, había solicitado la libertad condicional, ya que el hombre no posee antecedentes, pero contradiciendo a su defensor, el hombre escribió una carta al tribunal en donde llegó a insistir en cumplir su condena de manera efectiva tras las rejas.

Qué decía la carta del preso que no quiere irse de la cárcel

Según sus propias palabras, Pacicco pidió en su carta al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 en Córdoba, que quiere seguir preso, ya que necesita continuar con su tratamiento psicológico y psiquiátrico dentro del penal, ya que en caso contrario no se siente listo para reinsertarse en la sociedad.

En ese sentido, el preso aseguró que si galiera en libertad, no podría cumplir con las condiciones impuestas, como las firmas mensuales, lo que derivaría en un nuevo pedido de captura.

"Salir y no deber ni un día me parece apropiado", manifestó y agregó que quiere salir limpio, cumpliendo toda su condena.