Cómo fue la emboscada contra un preso que murió de la peor manera en una cárcel

La cárcel de Santa Fe donde el preso fue asesinado.

La emboscada de los presos y el crimen carcelario

En el inicio del debate, la fiscal Noelia Navone pidió en los alegatos de apertura que todos los presos sean condenados a prisión perpetua por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y el mismo delito, pero en grado de tentativa por los sobrevivientes.

En la investigación se estableció que hubo un plan criminal. El primer paso fue atacar y reducir al grupo de confianza de la víctima, momento en el que Bocha Figueroa se encerró en su celda.

Aun así, según indica el medio La Capital, después de varios minutos los presos lograron romper la traba de la celda dentro de la cárcel, ingresaron, lo arrastraron hasta un pasillo del pabellón 17 y lo mataron de varias puñaladas.

Bocha Figueroa era un “peso pesado”. Mantuvo vínculos fuertes con la organización narcocriminal los Monos y cumplía una pena de 5 años de cárcel luego de ser condenado en diciembre de 2020 como partícipe secundario del secuestro extorsivo del empresario gitano Colián Miguel.

Durante años la víctima compartía celda con Rodrigo Rígoli, quien también tuvo vínculos con los Monos. A inicios de 2023 ambos presos fueron trasladados hasta la Unidad Penal de Coronda, pero todo cambió cuando su colega fue hallado muerto, por lo que se dispuso que Bocha Figueroa regrese a Piñero.