"Piter" Morales dejó Almafuerte y fue enviado a una cárcel federal

Pedro Morales sigue sumando condenas.

La investigación federal volvió a poner el foco sobre "El Piter" en mayo pasado, cuando se desplegó un amplio operativo con 25 allanamientos simultáneos en Guaymallén, Ciudad de Mendoza y el penal de Almafuerte. La pesquisa apunta a una organización sospechada de blanquear dinero obtenido mediante la venta de drogas.

Los procedimientos, realizados en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, estuvieron orientados al secuestro de teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para reconstruir el circuito económico de la banda que, según la hipótesis judicial, tenía a Morales Anisco como uno de sus principales referentes.

Los pesquisas buscan determinar cómo se administraban las ganancias provenientes del narcotráfico, identificar bienes y movimientos financieros presuntamente vinculados a esas actividades y establecer de qué manera la organización seguía funcionando, aun cuando varios de sus integrantes ya se encontraban detenidos.

Rus destacó el traslado y aseguró que el Gobierno le dio "batalla" a las organizaciones criminales

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, sostuvo que el traslado de Piter Morales a una cárcel federal representa "un logro de esta gestión y de la Justicia". Además, afirmó que desde diciembre de 2023 el Gobierno endureció los controles dentro del Servicio Penitenciario para impedir que los presos continúen dirigiendo delitos desde las cárceles.

"Nos metimos de lleno en el Servicio Penitenciario y estamos dando batalla contra quienes pretendían manejar organizaciones criminales o se sienten intocables", expresó la funcionaria. También remarcó que se prohibió el ingreso de celulares, se modificó el sistema de requisas y se fortaleció el trabajo conjunto con la Justicia Federal.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, rodeada de policías.

En esa línea, sostuvo que Morales era uno de los internos que "se creía intocable" y aseguró que el objetivo es impedir que los delincuentes sigan afectando la seguridad pública desde el interior de las cárceles.

"Piter" Morales ya acumula una condena de 28 años y 3 meses de prisión

Pedro Morales Anisco ya tenía una pena de 22 años y 3 meses de cárcel por dos causas distintas: una condena de 18 años por un homicidio de 2015 y otra de 5 años por liderar una organización que comercializaba autos robados con documentación adulterada a través de Facebook Marketplace.

A esas sentencias se sumó, en mayo pasado, una nueva condena de 6 años dictada por la Justicia Federal tras ser hallado culpable de integrar un sistema de ingreso y venta de drogas dentro del Complejo Penitenciario Almafuerte junto a otros internos y penitenciarios.

Con ese nuevo fallo, la jueza Marina Hertlein unificó las penas y estableció una condena única de 28 años y 3 meses de prisión.

Las dos investigaciones que podrían extender aún más su condena

Aunque ya deberá cumplir casi 3 décadas en prisión, Morales Anisco todavía enfrenta dos procesos judiciales de extrema gravedad que podrían aumentar el tiempo que permanezca detenido.

Uno de ellos es la causa que investiga el ataque a balazos contra una niña de 11 años ocurrido el 21 de marzo en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz. La principal hipótesis sostiene que el atentado fue una represalia contra el padre de la menor, Marcelo "Tapón" Agüero, y los investigadores creen que "El Piter" habría ordenado el ataque desde la cárcel.

En paralelo, también está imputado en una investigación por presunto lavado de activos vinculado a las ganancias del narcotráfico. En ese expediente, hace pocas semanas se realizaron múltiples allanamientos luego de que los pesquisas detectaran movimientos por alrededor de $800.000.000 en billeteras virtuales que serían utilizadas por integrantes de la organización criminal. Si ambas causas terminan con condenas, la Justicia deberá volver a realizar una audiencia de unificación de penas y el tiempo que deberá permanecer preso volvería a incrementarse.