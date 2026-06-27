El preso Piter Morales sigue sumando años de cárcel y, por ahora, cumplirá una pena de casi 30 años

El Piter Morales ha cometido varios delitos dentro de la cárcel.

Este viernes se realizó una audiencia donde se unificaron todas las penas contra el preso. La jueza Marina Hertlein dictó la nueva sentencia a un total de 28 años y 3 meses de prisión.

Las causas que le restan al preso

Probablemente dentro de algunos meses se deberá realizar otra audiencia de unificación contra el Piter Morales, si es que lo encuentran culpable en 2 graves causas en las que está imputado.

Una de ellas, a cargo de la Justicia Federal, que investiga el caso de la nena baleada en Godoy Cruz. El 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa. En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, Marcelo Tapón Agüero (46). En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera.

En paralelo, la Justicia Federal lo investiga por lavado de activos. Hace 20 días se realizaron allanamientos en Godoy Cruz en una causa que apunta contra el preso y los otros integrantes de su banda carcelaria de narcotráfico porque se detectaron movimientos de dinero en billeteras virtuales por un monto total de aproximadamente $800 millones.