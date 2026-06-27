Todavía tiene 2 causas muy graves que están pendientes por resolver. Pero, al menos hasta ahora, el trístemente célebre preso Piter Morales deberá cumplir casi 30 años de condena. La Justicia unificó las condenas que ya tiene Pedro Morales Anisco (30) en causas por homicidio, estafas, bandas criminales y narcotráfico.
El preso Piter Morales sigue sumando años de cárcel y, por ahora, cumplirá una pena de casi 30 años
La Justicia unificó las condenas que el preso Piter Morales tiene en el ámbito provincial -por homicidio y estafas- y federal -por narcotráfico-
Hasta este viernes, el Piter Morales estaba cumpliendo una pena de 22 años y 3 meses de prisión. Ese lapso de tiempo contemplaba una condena 18 años que recibió por un homicidio ocurrido a mediados de 2015 y otra de 5 años por liderar una banda carcelaria que vendía autos robados con la documentación adulterada a través de la página de Facebook Marketplace.
Pero a mediados de mayo pasado, el preso tuvo su tercera sentencia en su contra. Fueron 6 años de prisión por narcotráfico que le dictó la Justicia Federal. Junto a otros presos y personal penitenciario fueron encontrados culpables de tener un aceitado sistema de ingreso y venta de estupefacientes dentro de la cárcel.
Este viernes se realizó una audiencia donde se unificaron todas las penas contra el preso. La jueza Marina Hertlein dictó la nueva sentencia a un total de 28 años y 3 meses de prisión.
Las causas que le restan al preso
Probablemente dentro de algunos meses se deberá realizar otra audiencia de unificación contra el Piter Morales, si es que lo encuentran culpable en 2 graves causas en las que está imputado.
Una de ellas, a cargo de la Justicia Federal, que investiga el caso de la nena baleada en Godoy Cruz. El 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa. En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, Marcelo Tapón Agüero (46). En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera.
En paralelo, la Justicia Federal lo investiga por lavado de activos. Hace 20 días se realizaron allanamientos en Godoy Cruz en una causa que apunta contra el preso y los otros integrantes de su banda carcelaria de narcotráfico porque se detectaron movimientos de dinero en billeteras virtuales por un monto total de aproximadamente $800 millones.