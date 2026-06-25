Pasaron 8 años desde que una adolescente se presentó en una dependencia judicial y radicó una grave denuncia: cuando era menor de edad había sufrido múltiples abusos sexuales por parte de su padre y la pareja de este. El hombre, un abogado vinculado al mundo de las artes marciales, y la mujer, una docente del Este provincial, terminaron detenidos. Ahora, tras un extenso juicio, fueron declarados culpables por los hechos.
Condenaron a un abogado karateca junto a su pareja docente por abusar a su hija de 14 años
Los autores de los abusos sexuales contra la entonces menor de edad recibieron penas de 10 años de prisión, aunque lo cumplirán en modalidad domiciliaria
Se trata un abogado que hoy tiene 73 años y es reconocido en el mundo del karate, particularmente en una ramificación coreana de esa disciplina. A mediados de 2013, se puso en pareja con una docente de 64 años, y estuvieron conviviendo en una casa ubicada en Godoy Cruz -se reservan mayores detalles para resguardar la identidad de la víctima-.
En ese domicilio también convivía una niña de 14 años, hija extramatrimonial que había tenido el abogado y con la cual no tenía contacto desde que era bebé. La convivencia de la pareja terminó en mayo de 2014. Pero el 5 de abril de 2018, la ya adolescente de 18 años realizó una denuncia que reveló el calvario que había sufrido durante ese tiempo.
La denuncia por abuso sexual
La adolescente detalló que durante el tiempo que convivió con su padre biológico y la mujer, sufrió reiterados abusos sexuales por parte de ambos. Entre los hechos que narró, aseguró que una noche la pareja la llamó para que fuera a la habitación matrimonial. Al ingresar, se encontró con ambos desnudos y la obligaron a participar de un acto sexual.
Por otra parte, la niña era abordada por la docente cuando el abogado se retiraba el domicilio. Solía tocarla en sus partes íntimas y le mostraba videos con contenido pornográfico, según detallaron fuentes ligadas a la causa. La víctima relató que en otro de los abusos sexuales la obligaron a tomar un helado que le hizo una especie de laguna mental y no recordó lo que pasó durante al noche.
La víctima de los abusos sexuales se animó a denunciar luego de pasar por intentos de suicidio, tratamientos psicológicos y develar lo ocurrido a una amiga y a un pastor de su comunidad religiosa.
Detención y condena de los abusadores
Los sospechosos fueron detenidos e imputados con el avance de la investigación. La docente fue acusada por abuso sexual simple y gravemente ultrajante agravado por la guarda, mientras que el abogado fue formalizado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo. También se incluyó el delito de corrupción de menores.
Ambos detenidos obtuvieron la prisión domiciliaria debido a su edad y condiciones médicas. En su defensa, apuntaron a que los hechos no existieron y se trató de un invento de la adolescente motivada por un conflicto económico entre su madre biológica y el abogado.
A mediados de este año, 8 años después de la denuncia, comenzó el juicio en su contra. En los últimos días, los jueces Ramiro Salinas, Nancy Lecek y Exequiel Crivelli los declararon culpables. El abogado y la docente recibieron una pena de 10 años de prisión, aunque seguirán cumpliendo el régimen de prisión domiciliaria, según confirmaron fuentes oficiales.