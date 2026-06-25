Condenaron a un abogado karateca junto a su pareja docente por abusar a su hija de 14 años

El abogado está muy vinculado al mundo del karate coreano.

La denuncia por abuso sexual

La adolescente detalló que durante el tiempo que convivió con su padre biológico y la mujer, sufrió reiterados abusos sexuales por parte de ambos. Entre los hechos que narró, aseguró que una noche la pareja la llamó para que fuera a la habitación matrimonial. Al ingresar, se encontró con ambos desnudos y la obligaron a participar de un acto sexual.

Por otra parte, la niña era abordada por la docente cuando el abogado se retiraba el domicilio. Solía tocarla en sus partes íntimas y le mostraba videos con contenido pornográfico, según detallaron fuentes ligadas a la causa. La víctima relató que en otro de los abusos sexuales la obligaron a tomar un helado que le hizo una especie de laguna mental y no recordó lo que pasó durante al noche.

La víctima de los abusos sexuales se animó a denunciar luego de pasar por intentos de suicidio, tratamientos psicológicos y develar lo ocurrido a una amiga y a un pastor de su comunidad religiosa.

La docente que también fue condenada por los abusos sexuales.

Detención y condena de los abusadores

Los sospechosos fueron detenidos e imputados con el avance de la investigación. La docente fue acusada por abuso sexual simple y gravemente ultrajante agravado por la guarda, mientras que el abogado fue formalizado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo. También se incluyó el delito de corrupción de menores.

Ambos detenidos obtuvieron la prisión domiciliaria debido a su edad y condiciones médicas. En su defensa, apuntaron a que los hechos no existieron y se trató de un invento de la adolescente motivada por un conflicto económico entre su madre biológica y el abogado.

A mediados de este año, 8 años después de la denuncia, comenzó el juicio en su contra. En los últimos días, los jueces Ramiro Salinas, Nancy Lecek y Exequiel Crivelli los declararon culpables. El abogado y la docente recibieron una pena de 10 años de prisión, aunque seguirán cumpliendo el régimen de prisión domiciliaria, según confirmaron fuentes oficiales.