"Soy incapaz de hacer daño a una criatura". Con esa frase, luego de los argumentos que mencionó su abogado defensor, un celador acusado de abuso sexual intentó recuperar su libertad. Sin embargo, un juez le rechazó los planteos y ordenó que continúe preso con domiciliaria en el marco de la investigación que generó gran conmoción ya que la alumna fue quien se atrincheró con un arma de fuego y efectuó disparos en la escuela de La Paz.
Celador negó un abuso sexual de la niña que se atrincheró en una escuela de La Paz: "Soy incapaz"
Pese a los argumentos del sospechoso de abuso sexual de la víctima de 13 años, un juez le negó el recupero de la libertad y ordenó que continúe con prisión domiciliaria
El juez Ricardo Schulsz dictó la prisión preventiva de hombre de 62 años -se reserva su identidad- a fines de marzo pasado. El magistrado consideró que había pruebas suficientes para sostener la detención domiciliaria. Sin embargo, el abogado defensor Jorge Cantalejos solicitó el cese de la medida considerando que nuevas pruebas echaron por tierra la versión de la alumna.
La defensa se basó en dos testimonios de docentes de la escuela Marcelino Blanco. Por un lado, una profesora de Educación Física, ya que la víctima declaró en cámara Gesell que fue tocada en sus partes íntimas por el celador en horas de la tarde cuando tomaba agua en medio de una clase de gimnasia. Esta testigo apuntó que sería difícil pensar que ninguna otra persona haya visto lo que ocurrió en el bebedero.
Por otro lado, cuando se atrincheró en la escuela, la niña llamaba insistentemente a una docente de matemáticas. Luego, en su declaración, explicó que era porque la había visto hablar con el celador que la abusó y quería preguntarle el nombre del hombre. Sin embargo, esta profesora declaró en el expediente que no conocía al sospechoso ya que ella no trabajaba en el turno tarde.
En la audiencia, el imputado de 62 años tomó la palabra y manifestó: "Soy incapaz de hacer daño a una criatura. He trabajado 43 años, tengo una conducta intachable. Es lo único que he construido, ni siquiera mi casa me he construido pero sí la conducta. La base para mí de todo es el respeto. A esta alumna no la conozco, jamás hable con ella".
Pese a estos planteos, el juez rechazó el cese de la prisión preventiva. del celador. Consideró que restan pruebas claves en la causa, como la pericia psicológica que le están realizando a la alumna y que tendrá 2 entrevistas en agosto.
Atrincherada en una escuela
El 10 de septiembre pasado, una alumna de 14 años acudió a una escuela secundaria ubicada en el departamento de La Paz. Lo hizo con una pistola 9 milímetros escondida entre sus prendas, que previamente le había sustraído de su casa a su padre, un efectivo policial que se desempeña en San Luis. La alumna le exhibió el arma a algunos compañeros, lo que escaló hasta las autoridades del colegio y se decidió evacuarlo inmediatamente.
Durante 5 horas, la chica estuvo deambulando sola en la escuela mientras las autoridades negociaban para que se entregara. En ese lapso efectuó disparos en el interior del colegio, aunque sin causar heridas a nadie. Cerca de las 15, la adolescente desistió de su conducta y se entregó. Inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.
Durante el tiempo que estuvo atrincherada, la niña reclamaba por un celador que justo ese día no estaba trabajando en el establecimiento. Meses después, en una entrevista con profesionales de Salud Mental la adolescente relató que fue víctima de un abuso sexual entre junio o julio del año pasado cuando se encontraba en una clase de gimnasia en horas de la tarde. En un momento, se dirigió a tomar agua de una canilla cuando fue abordada por detrás por el celador quien la habría tocado en sus partes íntimas.