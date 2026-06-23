Celador negó un abuso sexual de la niña que se atrincheró en una escuela de La Paz: "Soy incapaz"

El operativo que se realizó en la escuela cuando la alumna se atrincheró. Foto: Soledad Segade/Diario UNO

Por otro lado, cuando se atrincheró en la escuela, la niña llamaba insistentemente a una docente de matemáticas. Luego, en su declaración, explicó que era porque la había visto hablar con el celador que la abusó y quería preguntarle el nombre del hombre. Sin embargo, esta profesora declaró en el expediente que no conocía al sospechoso ya que ella no trabajaba en el turno tarde.

En la audiencia, el imputado de 62 años tomó la palabra y manifestó: "Soy incapaz de hacer daño a una criatura. He trabajado 43 años, tengo una conducta intachable. Es lo único que he construido, ni siquiera mi casa me he construido pero sí la conducta. La base para mí de todo es el respeto. A esta alumna no la conozco, jamás hable con ella".

Pese a estos planteos, el juez rechazó el cese de la prisión preventiva. del celador. Consideró que restan pruebas claves en la causa, como la pericia psicológica que le están realizando a la alumna y que tendrá 2 entrevistas en agosto.

El operativo que se realizó en la escuela cuando la alumna se atrincheró. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Atrincherada en una escuela

El 10 de septiembre pasado, una alumna de 14 años acudió a una escuela secundaria ubicada en el departamento de La Paz. Lo hizo con una pistola 9 milímetros escondida entre sus prendas, que previamente le había sustraído de su casa a su padre, un efectivo policial que se desempeña en San Luis. La alumna le exhibió el arma a algunos compañeros, lo que escaló hasta las autoridades del colegio y se decidió evacuarlo inmediatamente.

Durante 5 horas, la chica estuvo deambulando sola en la escuela mientras las autoridades negociaban para que se entregara. En ese lapso efectuó disparos en el interior del colegio, aunque sin causar heridas a nadie. Cerca de las 15, la adolescente desistió de su conducta y se entregó. Inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.

Durante el tiempo que estuvo atrincherada, la niña reclamaba por un celador que justo ese día no estaba trabajando en el establecimiento. Meses después, en una entrevista con profesionales de Salud Mental la adolescente relató que fue víctima de un abuso sexual entre junio o julio del año pasado cuando se encontraba en una clase de gimnasia en horas de la tarde. En un momento, se dirigió a tomar agua de una canilla cuando fue abordada por detrás por el celador quien la habría tocado en sus partes íntimas.