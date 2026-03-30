La Justicia le dio el primer espaldarazo a la investigación por abuso sexual que tiene a un celador imputado en La Paz. El hombre continuará detenido sospechado de haber vejado a la alumna de 13 años que días después se atrincheró con un arma de fuego en la escuela.
Un juez confirmó la detención del celador acusado de abuso sexual a la alumna que se atrincheró en La Paz
El magistrado dictó al prisión preventiva del sospechoso de 62 años que está imputado por abuso sexual simple
Este lunes se realizó la audiencia de prisión preventiva ya que el fiscal departamental Héctor Rosas pidió que el celador continúe privado de su libertad, tal como ocurre desde el 27 de febrero pasado cuando fue detenido. El investigador judicial detalló las primeras pruebas que tiene en contra del hombre de 62 años.
En contraparte, el abogado defensor Jorge Cantalejos solicitó la libertad de su cliente asegurando que no hay evidencias suficientes sobre el presunto abuso sexual para sostener la detención.
La última palabra fue de juez Richardo Schulz, que tras escuchar a las partes dictó la prisión preventiva aunque con arresto domiciliario, modalidad que ya gozaba el celador de La Paz.
Atrincherada en una escuela
El 10 de septiembre pasado, una alumna de 14 años acudió a una escuela secundaria ubicada en el departamento de La Paz. Lo hizo con una pistola 9 milímetros escondida entre sus prendas, que previamente le había sustraído de su casa a su padre, un efectivo policial que se desempeña en San Luis.
La alumna le exhibió el arma a algunos compañeros, lo que escaló hasta las autoridades del colegio y se decidió evacuarlo inmediatamente.
Durante 5 horas, la chica estuvo deambulando sola en la escuela mientras las autoridades negociaban para que se entregara. En ese lapso efectuó disparos en el interior del colegio, aunque sin causar heridas a nadie. Cerca de las 15, la adolescente desistió de su conducta y se entregó. Inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.
Durante el tiempo que estuvo atrincherada, la niña reclamaba por un celador que justo ese día no estaba trabajando en el establecimiento. Meses después, en una entrevista con profesionales de Salud Mental la adolescente relató que fue víctima de un abuso sexual entre junio o julio del año pasado cuando se encontraba en una clase de gimnasia en horas de la tarde. En un momento, se dirigió a tomar agua de una canilla cuando fue abordada por detrás por el celador quien la habría tocado en sus partes íntimas.