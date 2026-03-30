Un juez confirmó la detención del celador acusado de abuso sexual a la alumna que se atrincheró en La Paz

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco 1c El episodio de abuso sexual habría ocurrido en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La última palabra fue de juez Richardo Schulz, que tras escuchar a las partes dictó la prisión preventiva aunque con arresto domiciliario, modalidad que ya gozaba el celador de La Paz.

Atrincherada en una escuela

El 10 de septiembre pasado, una alumna de 14 años acudió a una escuela secundaria ubicada en el departamento de La Paz. Lo hizo con una pistola 9 milímetros escondida entre sus prendas, que previamente le había sustraído de su casa a su padre, un efectivo policial que se desempeña en San Luis.

La alumna le exhibió el arma a algunos compañeros, lo que escaló hasta las autoridades del colegio y se decidió evacuarlo inmediatamente.

escuela marcelino blanco la paz El operativo cuando la alumna se atrincheró en la escuela. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Durante 5 horas, la chica estuvo deambulando sola en la escuela mientras las autoridades negociaban para que se entregara. En ese lapso efectuó disparos en el interior del colegio, aunque sin causar heridas a nadie. Cerca de las 15, la adolescente desistió de su conducta y se entregó. Inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.

Durante el tiempo que estuvo atrincherada, la niña reclamaba por un celador que justo ese día no estaba trabajando en el establecimiento. Meses después, en una entrevista con profesionales de Salud Mental la adolescente relató que fue víctima de un abuso sexual entre junio o julio del año pasado cuando se encontraba en una clase de gimnasia en horas de la tarde. En un momento, se dirigió a tomar agua de una canilla cuando fue abordada por detrás por el celador quien la habría tocado en sus partes íntimas.