Imputación y día clave en la causa de abuso sexual por la que una alumna se atrincheró armada en La Paz

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco 1c La escuela donde habría ocurrido el abuso sexual en La Paz. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El sospechoso de 62 años -se reserva su identidad- fue detenido el 26 de febrero e imputado por abuso sexual simple. Quedó alojado en prisión domiciliaria en una casa ubicada en Santa Rosa, según comunicaron fuentes judiciales.

El expediente había quedado en manos de una fiscal del Gran Mendoza debido a su trascendencia mediática, pero en los últimos días volvió a quedar a cargo del fiscal departamental Héctor Rosas, quien ya pidió la prisión preventiva del celador. Este lunes al mediodía se realizará una audiencia donde el juez Ricardo Schulz escuchará las pruebas que hay en la investigación así como el descargo de los abogados defensores y luego emitirá una resolución.

nena la paz atrincherada escuela marcelino blanco El operativo que se generó en la escuela cuando la niña se atrincheró. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

Atrincherada en una escuela

El 10 de septiembre pasado, una alumna de 14 años acudió a la escuela Marcelino Blanco, una de las dos secundarias ubicadas en el departamento de La Paz. Lo hizo con una pistola 9 milímetros escondida entre sus prendas, que previamente le había sustraído de su casa a su padre, un efectivo policial que se desempeña en San Luis.

La alumna le exhibió el arma a algunos compañeros, lo que escaló hasta las autoridades del colegio y se decidió evacuarlo inmediatamente.

Durante 5 horas, la chica estuvo deambulando sola en la escuela mientras las autoridades negociaban para que se entregara. En ese lapso efectuó disparos en el interior del colegio, aunque sin causar heridas a nadie. Cerca de las 15, la adolescente desistió de su conducta y se entregó. Inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.