Tiene 62 años. Nació en Corrientes. Se radicó hace décadas en el Este provincial. Era celador de una de las escuelas secundarias de La Paz. Ese es el perfil del único sospechoso de haber abusado sexualmente a la adolescente de 13 años que se terminó atrincherando armada en un colegio a mediados de septiembre pasado.
Imputación y día clave en la causa de abuso sexual por la que una alumna se atrincheró armada en La Paz
El lunes se realizará la audiencia de prisión preventiva contra el celador de 62 años acusado de abusar sexualmente a la adolescente
Desde que la alumna tomó el arma reglamentaria de su padre policía y se atrincheró durante 5 horas en la escuela Marcelino Blanco, comenzaron las preguntas sobre el motivo que la llevaron a tomar una decisión tan drástica. Por esas horas muchos sospechaban lo que se terminó materializando meses después: la niña reclamaba por un celador que justo ese día no estaba trabajando en el establecimiento.
El abordaje interdisciplinario de la víctima arrojó, a mediados de febrero, que revelara haber sufrido un abuso sexual por parte del hombre. En una entrevista con profesionales de Salud Mental, la adolescente relató que entre junio o julio del año pasado se encontraba en una clase de gimnasia en horas de la tarde. En un momento, se dirigió a tomar agua de una canilla cuando fue abordada por detrás por el celador quien la habría tocado en sus partes íntimas.
El sospechoso de 62 años -se reserva su identidad- fue detenido el 26 de febrero e imputado por abuso sexual simple. Quedó alojado en prisión domiciliaria en una casa ubicada en Santa Rosa, según comunicaron fuentes judiciales.
El expediente había quedado en manos de una fiscal del Gran Mendoza debido a su trascendencia mediática, pero en los últimos días volvió a quedar a cargo del fiscal departamental Héctor Rosas, quien ya pidió la prisión preventiva del celador. Este lunes al mediodía se realizará una audiencia donde el juez Ricardo Schulz escuchará las pruebas que hay en la investigación así como el descargo de los abogados defensores y luego emitirá una resolución.
Atrincherada en una escuela
El 10 de septiembre pasado, una alumna de 14 años acudió a la escuela Marcelino Blanco, una de las dos secundarias ubicadas en el departamento de La Paz. Lo hizo con una pistola 9 milímetros escondida entre sus prendas, que previamente le había sustraído de su casa a su padre, un efectivo policial que se desempeña en San Luis.
La alumna le exhibió el arma a algunos compañeros, lo que escaló hasta las autoridades del colegio y se decidió evacuarlo inmediatamente.
Durante 5 horas, la chica estuvo deambulando sola en la escuela mientras las autoridades negociaban para que se entregara. En ese lapso efectuó disparos en el interior del colegio, aunque sin causar heridas a nadie. Cerca de las 15, la adolescente desistió de su conducta y se entregó. Inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.