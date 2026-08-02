Quiso zafar de todo, pero sólo logró que la Justicia le baje 1 solo año de su larga condena. Este miércoles se volvió a dictar sentencia contra el ex juez Hugo Leonardo Torino (70) por raptar, abusar sexualmente y amenazar a su ex pareja, una mujer oriunda de Haití.
Tras una larga pelea en la Corte, le bajaron sólo 1 año la condena a un exjuez por abusar a su pareja haitiana
El ex juez de Paz de Santa Rosa Hugo Torino recibió una condena de 13 años de prisión por varios delitos
Los jueces Horacio Cadile, Juan Manuel Pina y Aníbal Crivelli condenaron a su excolega a la pena de 13 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada y coacciones simples, en contexto de violencia de género.
En el fallo no hicieron lugar al pedido de inconstitucionalidad y libertad que hizo la defensa, así como tampoco a la solicitud de la acusación de que Hugo Torino sea enviado a la cárcel -se encuentra detenido en prisión domiciliaria-.
De esta forma, el ex juez de Paz de Santa Rosa logró bajar 1 año la pena que había recibido en julio de 2024. En esa sentencia de 14 años de prisión se incluyó el delito de tenencia de fotografías de material de abuso sexual infantil, pero la Suprema Corte de Justicia quitó ese delito porque no estaba claro si ya estaba prescripto.
La causa contra el ex juez Hugo Leonardo Torino
El expediente comenzó en 2017 cuando fue denunciado por su ex pareja, que nació en Haití y conoció a Torino por redes sociales. El entonces juez le pagó el pasaje y vivieron en una casa ubicada en Dorrego, en Guaymallén. Pero la mujer lo acusó por haberla sometido sexual, psicológica y económicamente. Por estas denuncias, Torino terminó detenido el 24 de noviembre de 2020.
Entre octubre de 2015 y mayo de 2017 abusó de la mujer sexualmente al menos dos veces por semana. Según declaró la víctima, el hombre le decía que "yo soy el que te está manteniendo. Me vas a cumplir los martes y jueves. Te venís, tenemos sexo y te vas. Aguantatelá y si no andate a tu país".
El sometimiento sexual, que según la mujer también ocurría mientras ella dormía, iba de la mano con la violencia económica. "Vos no me hacés caso, no sos dócil. Te compré el pasaje, te doy de comer, te doy un lugar donde vivir", le recalcaba el magistrado.
Cuando el caso se judicializó y la Justicia de Familia le impuso al sospechoso una prohibición de acercamiento a fines de 2017, se cree que luego le envió un mensaje por teléfono a su ex pareja donde le exigió que levantara la medida "porque si no vas a ver de qué soy capaz".
El ex juez, durante el juicio, negó sistemáticamente todos los hechos que le endilgaron y hasta utilizó sus redes sociales para luchar contra las "falsas denuncias de violencia de género".
En pocas palabras
- Exjuez Hugo Torino: condenado a 13 años de prisión por abuso sexual a su expareja.
- Revisión de Condena: la pena fue reducida en 1 año por la Corte Suprema, quitando un delito infantil.
- Contexto de Violencia: los delitos incluyen abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y coacciones en contexto de violencia de género.