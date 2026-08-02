Tras una larga pelea en la Corte, le bajaron sólo 1 año la condena a un exjuez por abusar a su pareja haitiana

El ex juez Hugo Torino volvió a ser condenado.

De esta forma, el ex juez de Paz de Santa Rosa logró bajar 1 año la pena que había recibido en julio de 2024. En esa sentencia de 14 años de prisión se incluyó el delito de tenencia de fotografías de material de abuso sexual infantil, pero la Suprema Corte de Justicia quitó ese delito porque no estaba claro si ya estaba prescripto.

La causa contra el ex juez Hugo Leonardo Torino

El expediente comenzó en 2017 cuando fue denunciado por su ex pareja, que nació en Haití y conoció a Torino por redes sociales. El entonces juez le pagó el pasaje y vivieron en una casa ubicada en Dorrego, en Guaymallén. Pero la mujer lo acusó por haberla sometido sexual, psicológica y económicamente. Por estas denuncias, Torino terminó detenido el 24 de noviembre de 2020.

Entre octubre de 2015 y mayo de 2017 abusó de la mujer sexualmente al menos dos veces por semana. Según declaró la víctima, el hombre le decía que "yo soy el que te está manteniendo. Me vas a cumplir los martes y jueves. Te venís, tenemos sexo y te vas. Aguantatelá y si no andate a tu país".

El ex juez realizaba posteos contra las denuncias por violencia de género.

El sometimiento sexual, que según la mujer también ocurría mientras ella dormía, iba de la mano con la violencia económica. "Vos no me hacés caso, no sos dócil. Te compré el pasaje, te doy de comer, te doy un lugar donde vivir", le recalcaba el magistrado.

Cuando el caso se judicializó y la Justicia de Familia le impuso al sospechoso una prohibición de acercamiento a fines de 2017, se cree que luego le envió un mensaje por teléfono a su ex pareja donde le exigió que levantara la medida "porque si no vas a ver de qué soy capaz".

El ex juez, durante el juicio, negó sistemáticamente todos los hechos que le endilgaron y hasta utilizó sus redes sociales para luchar contra las "falsas denuncias de violencia de género".