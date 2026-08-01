La Justicia de Mendoza condenó a la prepaga Medifé a pagar $5 millones más 5% de intereses anuales desde 2024 a un cliente jubilado y discapacitado por el daño moral sufrido como consecuencia de los aumentos del precio de las cuotas mensuales por el servicio de cobertura médica.
La historia de Julio, el jubilado que le ganó un fallo por más de $5 millones a una prepaga
La Justicia Civil de Mendoza condenó a la prepaga Medifé por las consecuencias sufridas por un cliente por la suba de las cuotas, fruto de la desregulación
El caso de Julio -se omiten más datos personales por razones de privacidad y seguridad- ya contaba con un antecedente del fuero federal: la inconstitucionalidad de los aumentos del precio de las prepagas, que había sido permitida por el decreto 70/2023 de desregulación de Javier Milei.
El hombre que le ganó el juicio por daño moral a la prepaga Medifé tiene 64 años y fue representado por el abogado Jorge Caloiro. Acreditó su situación de discapacidad mediante un certificado oficial.
Primera prepaga condenada por daño moral
La sentencia civil de la Justicia de Mendoza fechada el martes 28 de julio, "es la primera del país que reconoce los daños y perjuicios sufridos por un cliente de empresa de medicina prepaga como consecuencia de aumentos ilegítimos del precio de las cuotas", explicó Caloiro a través de un comunicado de prensa.
El derrotero judicial del cliente jubilado y discapacitado de la prepaga Medifé comenzó en 2024 cuando esa compañía aumentó 39% el precio de las cuotas, fruto de la desregulación impuesta por Javier Milei.
Asesorado por Jorge Caloiro acudió a la Justicia Federal, que aceptó una acción de amparo, frenó los aumentos y finalmente los declaró inconstitucionales.
Claves de la condena a la prepaga Medifé
Luego, comenzó la etapa referida a los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la suba del precio de las cuotas fijada por Medifé.
"El objetivo ya no era sólo frenar los aumentos, sino que nuestro cliente obtuviera una reparación por las consecuencias sufridas", dijo el letrado.
Para arribar al fallo condenatorio de Medifé, la Justicia Civil de Mendoza tuvo en cuenta los siguientes ítem:
- La situación de hipervulnerabilidad del afiliado de la prepaga Medifé por ser jubilado y tener una discapacidad.
- El temor real de perder la cobertura médica que contrató hace más de 20 años.
- Haber tenido que atravesar un proceso judicial para proteger un derecho fundamental: el derecho a la salud.
Qué dijo la prepaga Medifé en la Justicia
- Rechazó la demanda por daños y perjuicios bajo el argumento de que no era responsable de los aumentos que originaron el reclamo judicial, sino el Estado Nacional por haber dictado el DNU 70/2023.
- Contestó que no hubo conducta ilegítima y tampoco intencional al practicar los aumentos de las cuotas.
En pocas palabras
- Medifé condenada: la prepaga deberá pagar $5 millones más intereses a un jubilado mendocino por daño moral.
- Aumentos declarados inconstitucionales: la Justicia Federal había frenado las subas de cuotas tras la desregulación de Javier Milei.
- Vulnerabilidad del cliente: se consideró su estado de jubilado y con discapacidad para el fallo de la Justicia de Mendoza.