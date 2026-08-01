La historia de Julio, el jubilado que le ganó un fallo por más de $5 millones a una prepaga

La sentencia que condenó a la prepaga Medifé a pagar $5 millones más intereses a un cliente por daño moral fue emitida por la Justicia Civil de Mendoza.

Primera prepaga condenada por daño moral

La sentencia civil de la Justicia de Mendoza fechada el martes 28 de julio, "es la primera del país que reconoce los daños y perjuicios sufridos por un cliente de empresa de medicina prepaga como consecuencia de aumentos ilegítimos del precio de las cuotas", explicó Caloiro a través de un comunicado de prensa.

El derrotero judicial del cliente jubilado y discapacitado de la prepaga Medifé comenzó en 2024 cuando esa compañía aumentó 39% el precio de las cuotas, fruto de la desregulación impuesta por Javier Milei.

Asesorado por Jorge Caloiro acudió a la Justicia Federal, que aceptó una acción de amparo, frenó los aumentos y finalmente los declaró inconstitucionales.

El juez civil federal Pablo Quirós había frenado los aumentos de Medifé por considerarlos inconstitucionales.

Claves de la condena a la prepaga Medifé

Luego, comenzó la etapa referida a los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la suba del precio de las cuotas fijada por Medifé.

"El objetivo ya no era sólo frenar los aumentos, sino que nuestro cliente obtuviera una reparación por las consecuencias sufridas", dijo el letrado.

Para arribar al fallo condenatorio de Medifé, la Justicia Civil de Mendoza tuvo en cuenta los siguientes ítem:

La situación de hipervulnerabilidad del afiliado de la prepaga Medifé por ser jubilado y tener una discapacidad. El temor real de perder la cobertura médica que contrató hace más de 20 años. Haber tenido que atravesar un proceso judicial para proteger un derecho fundamental: el derecho a la salud.

Qué dijo la prepaga Medifé en la Justicia