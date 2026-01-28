La Justicia frenó la suba de cuotas de una prepaga y cuestionó un decreto de Milei

Gustavo Castiñeira de Dios-Juez Federal Gustavo Castiñeira de Dios, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que resolvió el pleito de la prepaga Medifé.

El fallo de la prepaga y las leyes del Consumidor y la Competencia

Dice la sentencia que "el Poder Ejecutivo Nacional no especificó de qué manera las regulaciones estatales afectan a los grupos más vulnerables a través de datos fácticos concretos. Tampoco desarrolló la cuestión relativa a la crisis en materia de salud, a la que se refiere en términos genéricos".

Los camaristas también se refirieron a la competitividad de mercado esgrimida por el Gobierno para desregular la actividad: "(...) La necesidad de aumentar la competitividad para disminuir el costo de las prestaciones, en forma aislada, sin considerar las particularidades del contrato involucrado ni la normativa vigente en la materia, tales como la ley 24.240 de Defensa al Consumidor y la ley 27.442 de Defensa de la Competencia”.

El pleito contra la prepaga por los precios de las cuotas

El caso en cuestión se judicializó en 2024 cuando un cliente y afiliado de la empresa de medicina prepaga Medifé reclamó por el excesivo aumento del precio de las cuotas de diciembre de 2023 y enero de 2024, calculados en base a la desregulación permitida por el DNU 70/23.

El afiliado a Medifé presentó una acción de amparo a través del estudio de abogados Aguinaga.

En la Justicia Federal argumentó que tenía 68 años de edad, que era cliente de la empresa de medicina prepaga durante los últimos 27 años y que las facturas recibidas eran imposibles de pagar. Y que su salud se vería seriamente afectada si dejaba de recibir tratamientos. Otro dato importante: difícilmente otra empresa de medicina prepaga lo recibiría como cliente por lo avanzado de su edad.

El juez civil Quirós aceptó el amparo y ordenó a Medifé que deje sin efecto las subas en las facturaciones.

pablo-quiros.jpg Pablo Quirós, juez civil de primera instancia, emitió el primer fallo contra la prepaga por la suba de las cuotas.

Al Estado Nacional le ordenó que deje sin efecto la aplicación de los artículos del DNU 70/2023 que permitieron la suba de los precios del servicio.

De inmediato, la prepaga acudió a la instancia de apelación hasta que la Cámara Federal emitió la sentencia que confirmó la postura del magistrado de primera instancia.