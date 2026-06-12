No fue un homicidio, fue un accidente. Así lo entiende la Justicia tras el episodio ocurrido hace un mes en Las Heras donde un hombre atropelló y mató a un jubilado tras una discusión vial. Ricardo Alberto Tormo (37) quedó libre y, de no mediar sorpresas, será condenado por el hecho pero bajo una calificación más leve.
Discutió en la calle, atropelló y mató pero ahora demostró que no fue intencional: quedó libre
Ricardo Tormo (37), quien atropelló y mató a un jubilado en Las Heras, logró salir de la cárcel a un mes del hecho
En la tarde del 12 de mayo pasado, cerca de las 18.30, se produjo un altercado callejero entre los conductores de un auto Ford Laser y un VW Passat. Un accidente leve generó una discusión entre los protagonistas que escaló rápidamente.
La secuencia entre Tomás Guido 2875 terminó con Ángel Eugenio Videla, quien estaba a días de cumplir 67 años, con graves heridas que terminaron provocando su muerte días después. Ricardo Tormo se fue del lugar, aunque terminó detenido el 29 de mayo e imputado por homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, ahora logró el recupero de libertad.
El giro en la investigación
La primera reconstrucción del episodio en Las Heras apuntó a que Ángel Videla se colgó del volante del Ford Laser en busca de evitar que Ricardo Tormo se fuera del lugar. En esa secuencia fue que lo atropelló y lo mató. Bajo esta premisa, al Fiscalía de Homicidios entendió en primera instancia que le quitó la vida al jubilado de forma intencional.
Sin embargo, se fueron sumando testigos en el expediente que cambiaron la versión, incluidos los hijos de la víctima fatal. La nueva hipótesis apuntó a que Ricardo Tormo no se dio cuenta que había atropellado a Ángel Videla, sobre todo teniendo en cuenta que quiso huir de la situación violenta porque tenía a sus dos hijos -de 8 y 2 años- llorando en el asiento trasero.
En una audiencia judicial, la Fiscalía llegó a una acuerdo con el abogado defensor Fernando Luquez y los querellantes de la causa. El pacto es un juicio abreviado donde se cambiará la calificación del expediente a homicidio culposo, es decir, una muerte accidental.
La jueza María Alejandra Mauricio otorgó el recupero de libertad del hombre y se tomó un cuarto intermedio para estudiar el expediente. De no mediar sorpresas, el hombre que atropelló y mató será condenado a una pena de 3 años de prisión que serán en suspenso, ya que Ricardo Tormo no tiene antecedentes penales.