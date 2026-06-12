Discutió en la calle, atropelló y mató pero ahora demostró que no fue intencional: quedó libre

accidente las heras El auto Ford Laser del hombre que atropelló y mató.

El giro en la investigación

La primera reconstrucción del episodio en Las Heras apuntó a que Ángel Videla se colgó del volante del Ford Laser en busca de evitar que Ricardo Tormo se fuera del lugar. En esa secuencia fue que lo atropelló y lo mató. Bajo esta premisa, al Fiscalía de Homicidios entendió en primera instancia que le quitó la vida al jubilado de forma intencional.

Sin embargo, se fueron sumando testigos en el expediente que cambiaron la versión, incluidos los hijos de la víctima fatal. La nueva hipótesis apuntó a que Ricardo Tormo no se dio cuenta que había atropellado a Ángel Videla, sobre todo teniendo en cuenta que quiso huir de la situación violenta porque tenía a sus dos hijos -de 8 y 2 años- llorando en el asiento trasero.

En una audiencia judicial, la Fiscalía llegó a una acuerdo con el abogado defensor Fernando Luquez y los querellantes de la causa. El pacto es un juicio abreviado donde se cambiará la calificación del expediente a homicidio culposo, es decir, una muerte accidental.

La jueza María Alejandra Mauricio otorgó el recupero de libertad del hombre y se tomó un cuarto intermedio para estudiar el expediente. De no mediar sorpresas, el hombre que atropelló y mató será condenado a una pena de 3 años de prisión que serán en suspenso, ya que Ricardo Tormo no tiene antecedentes penales.