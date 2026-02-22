Quienes tienen cobertura de medicina prepaga tendrán que afrontar nuevos aumentos de cuotas en marzo. Así lo decidieron las empresas, que ya empezaron a notificarle a sus afiliados ajustes que van a estar en línea con la inflación de enero.
Las empresas de medicina prepaga confirmaron para marzo aumentos en línea con la inflación
Ya notificaron a sus clientes que las cuotas se ajustarán por la inflación de enero. Cómo quedaron los aumentos de cada una de las empresas de medicina prepaga
De ese modo, las cuotas de las prepagas subirán el mes que viene entre 2,9% y el 3,2% según la prestadora. Esto, de acuerdo a lo convalidado por la SSS (Superintendencia de Servicios de Salud), que permitió desde el año pasado aplicar la variación de precios medida por el IPC del INDEC a dos meses vista.
Así, teniendo en cuenta que la inflación oficial de enero fue de 2,9%, de acuerdo a lo difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los planes se actualizarán en la misma proporción.
Desde julio del 2025, los nuevos valores deben cargarse en el sistema de la SSS, con especificación de precios por plan, franja etaria y región del país. Las compañías de medicina prepaga argumentan el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.
Los nuevos aumentos de medicina prepaga
Las subas se dan en un contexto exigente para el sistema sanitario por los atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas. Esa situación, según la Confederación Farmacéutica Argentina, pone en riesgo la prestación normal de los servicios y hasta enciende un alerta sobre un eventual quiebre de stock de medicamentos.
Como sea, los aumentos de principales prepagas para marzo quedaron así:
- Avalian: 3,2%
- Swiss Medical: 2,9%
- Medifé: 2,9%
- Omint: 2,9%
- Accord: 2,9%
- Sancor Salud: 2,9%
- Hospital Italiano: 2,9%
- Hospital Alemán: 2,9%
- Luis Pasteur: 2,85%