Las empresas de medicina prepaga confirmaron para marzo aumentos en línea con la inflación

Desde julio del 2025, los nuevos valores deben cargarse en el sistema de la SSS, con especificación de precios por plan, franja etaria y región del país. Las compañías de medicina prepaga argumentan el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Los nuevos aumentos de medicina prepaga

Las subas se dan en un contexto exigente para el sistema sanitario por los atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas. Esa situación, según la Confederación Farmacéutica Argentina, pone en riesgo la prestación normal de los servicios y hasta enciende un alerta sobre un eventual quiebre de stock de medicamentos.

Como sea, los aumentos de principales prepagas para marzo quedaron así: